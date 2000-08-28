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Раздел: Происшествия  
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В Украине объявили в розыск скандального Титушко

В Украине объявили в розыск скандального ТитушкоТитушко подозревается в совершении разбойных нападений.

Правоохранители объявили в розыск Вадима Титушко, чье имя стало нарицательным, и используется для обозначения наемных агрессивных провокаторов-маргиналов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Титушко, человек, фамилия которого стала уже именем нарицательным и символизирует продажных провокаторов, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевщины. Да, Вадим Титушко, 1993 г.р., обоснованно подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления. Странный человек, которого время и сомнительная слава ничему не научили", - написал Аброськин.

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"Работать так и не захотел", – отмечают в комментариях.
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 Теги: Украина, Титушко, розыск

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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