Раздел: Происшествия
В Киеве вспыхнул масштабный пожар на заводе
Горит помещение завода "Маяк".
В Киеве на Петровке вспыхнул крупный пожар на заводе "Маяк". По словам очевидцев, горят все 5 этажей здания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Масштабный пожар в Киеве на Петровке. Сразу 5 этажей,– говорится в заметке.
Отмечается, что на место выехали пожарные. Впоследствии стало известно, что у спасателей возникли трудности с заездом к зданию.
"Подъехать с первого раза пожарные не смогли – ушли на второй круг и "зашли" через ворота завода. Затем машина полиции и скорая", – написал очевидец.
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"Скоро на этом месте построят очередной ТРЦ или ЖК", "Может, сразу придумаем название новому ТРЦ. "Mayak Fire Mall" подойдет?" – пишут люди в соцсетях, намекая на причину возгорания.
В Киеве на Петровке вспыхнул крупный пожар на заводе "Маяк". По словам очевидцев, горят все 5 этажей здания.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Масштабный пожар в Киеве на Петровке. Сразу 5 этажей,– говорится в заметке.
Отмечается, что на место выехали пожарные. Впоследствии стало известно, что у спасателей возникли трудности с заездом к зданию.
"Подъехать с первого раза пожарные не смогли – ушли на второй круг и "зашли" через ворота завода. Затем машина полиции и скорая", – написал очевидец.
Читайте также: Под Киевом вспыхнул масштабный пожар в загородном ресторане
"Скоро на этом месте построят очередной ТРЦ или ЖК", "Может, сразу придумаем название новому ТРЦ. "Mayak Fire Mall" подойдет?" – пишут люди в соцсетях, намекая на причину возгорания.
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