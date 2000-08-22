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Раздел: Происшествия  
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В Киеве вспыхнул масштабный пожар на заводе

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на заводеГорит помещение завода "Маяк".

В Киеве на Петровке вспыхнул крупный пожар на заводе "Маяк". По словам очевидцев, горят все 5 этажей здания.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Масштабный пожар в Киеве на Петровке. Сразу 5 этажей,– говорится в заметке.

Отмечается, что на место выехали пожарные. Впоследствии стало известно, что у спасателей возникли трудности с заездом к зданию.

"Подъехать с первого раза пожарные не смогли – ушли на второй круг и "зашли" через ворота завода. Затем машина полиции и скорая", – написал очевидец.

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"Скоро на этом месте построят очередной ТРЦ или ЖК", "Может, сразу придумаем название новому ТРЦ. "Mayak Fire Mall" подойдет?" – пишут люди в соцсетях, намекая на причину возгорания.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на заводе
В Киеве вспыхнул масштабный пожар на заводе
В Киеве вспыхнул масштабный пожар на заводе


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 Теги: Киев, пожар, завод

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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