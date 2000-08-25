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Раздел: Происшествия  
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Под Львовом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

Под Львовом пьяный полицейский устроил смертельное ДТПВ результате ДТП погибли два человека.

Два человека погибли в ночь 28 августа в ДТП с участием сотрудника полиции, которое произошло в в селе Жаркив Бродовского района Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

По предварительным данным, на сельской дороге произошло столкновение автомобиля Renault Trafic и скутера. На месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир, жители Бродовского района.

За рулем автомобиля вне службы находился сотрудник одного из подразделений полиции Львовской области. Как показало медицинское освидетельствование, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"По данному факту открыто уголовное производство, начато служебное расследование. Материалы этого расследования будут направлены в прокуратуру. Обстоятельства столкновения будут установлены в ходе полного и беспристрастного досудебного расследования", - цитирует пресс-служба начальника полиции Львовской области Валерия Середу.

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По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц"). Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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 Теги: Львовщина, ДТП

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Сегодня, 15:22 » Автор: Анна Мартынова
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