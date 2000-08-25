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Раздел: Происшествия  
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В Киеве угнали автомобиль Volkswagen

В Киеве угнали автомобиль VolkswagenОсобая примета - на багажнике возле ручки слезла краска.

Сегодня в Киеве на Оболонском проспекте угнан автомобиль Volkswagen, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Криминал»

Как сообщают источники, сегодня в дневное время на Оболонском проспекте, 22-в, был угнан автомобиль Volkswagen 2013 года выпуска, коричневого цвета, 4-дверный, не битая. Номерной знак - AA9392HK. Особая примета - на багажнике возле ручки слезла краска.

Последний раз разыскиваемый автомобиль возле индустриального моста, по камерам было 3:00 в сторону Боярки.

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Всех, располагающих информацией о местонахождении автомобиля просят сообщить по номеру «102»
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 Теги: Киев, угон

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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