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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мотоциклист сбил человека и скрылся с места аварии

В Киеве мотоциклист сбил человека и скрылся с места аварииВодитель мотоцикла Ducati получил тяжелые травмы, однако с места происшествия скрылся.

В Киеве мотоциклист сбил женщину и скрылся с места аварии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, женщина, которая переходила дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибла.

"Мотоцикл Ducati двигался по проспекту Комарова, прямо перед мотоциклом на дорогу выбежала женщина. В результате наезда женщина-пешеход получила смертельные травмы и погибла на месте происшествия, личность погибшей устанавливают следователи," - говорится в сообщении.

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Сообщается, что водитель мотоцикла получил тяжелые травмы, однако с места происшествия скрылся.
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 Теги: Киев, мотоциклист, ДТП, жертва

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Сегодня, 09:08 » Автор: Алена Шимко
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