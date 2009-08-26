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Раздел: Происшествия  
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Житель Киева избил тещу на глазах у двух детей

Житель Киева избил тещу на глазах у двух детейДарницкий районный суд Киева признал виновным мужчину-кавказца в избиении собственной тещи.

Об этом говорится в приговоре, размещенном в едином госреестре судебных решений, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 23 ноября 2016 года в семье подсудимого возник скандал. Он поругался с собственной женой. В ссору вмещалась мать жены, после чего она была избита подсудимым на глазах у двух детей, находившихся в это время в помещении.

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Разбирательство по делу длилось около 2-х лет. Наконец 23 августа суд вынес приговор – оштрафовать подсудимого на сумму 1700 грн.
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 Теги: Киев, теща, кавказец, избиение, дети

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Сегодня, 13:33 » Автор: Алена Шимко
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