Житель Киева избил тещу на глазах у двух детей

Дарницкий районный суд Киева признал виновным мужчину-кавказца в избиении собственной тещи.



Об этом говорится в приговоре, размещенном в едином госреестре судебных решений, передает



В ходе судебного разбирательства было установлено, что 23 ноября 2016 года в семье подсудимого возник скандал. Он поругался с собственной женой. В ссору вмещалась мать жены, после чего она была избита подсудимым на глазах у двух детей, находившихся в это время в помещении.



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Разбирательство по делу длилось около 2-х лет. Наконец 23 августа суд вынес приговор – оштрафовать подсудимого на сумму 1700 грн. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом говорится в приговоре, размещенном в едином госреестре судебных решений, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua В ходе судебного разбирательства было установлено, что 23 ноября 2016 года в семье подсудимого возник скандал. Он поругался с собственной женой. В ссору вмещалась мать жены, после чего она была избита подсудимым на глазах у двух детей, находившихся в это время в помещении.Разбирательство по делу длилось около 2-х лет. Наконец 23 августа суд вынес приговор – оштрафовать подсудимого на сумму 1700 грн.



