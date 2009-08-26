Раздел: Происшествия
Житель Киева избил тещу на глазах у двух детей
Дарницкий районный суд Киева признал виновным мужчину-кавказца в избиении собственной тещи.
Об этом говорится в приговоре, размещенном в едином госреестре судебных решений, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что 23 ноября 2016 года в семье подсудимого возник скандал. Он поругался с собственной женой. В ссору вмещалась мать жены, после чего она была избита подсудимым на глазах у двух детей, находившихся в это время в помещении.
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Разбирательство по делу длилось около 2-х лет. Наконец 23 августа суд вынес приговор – оштрафовать подсудимого на сумму 1700 грн.
Об этом говорится в приговоре, размещенном в едином госреестре судебных решений, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что 23 ноября 2016 года в семье подсудимого возник скандал. Он поругался с собственной женой. В ссору вмещалась мать жены, после чего она была избита подсудимым на глазах у двух детей, находившихся в это время в помещении.
Читайте также: Житель Киева сбил двух юных велосипедистов
Разбирательство по делу длилось около 2-х лет. Наконец 23 августа суд вынес приговор – оштрафовать подсудимого на сумму 1700 грн.
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