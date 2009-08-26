Раздел: Происшествия
Возле Киева в результате ДТП погиб ребенок
Погибла пятилетняя девочка, еще двое детей пострадали.
ДТП произошло накануне, около 19-00 в с. Балыко-Щучинка Кагарлицкого района Киевской области. Как сообщили в полиции, 23-летний водитель, управляя автомобилем «LAND ROVER DISCOVERY» с прицепом, проезжая участок полевой дороги с ямами, не выбрал безопасную скорость, потерял управление и перевернул автомобиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 5-летний мальчик, который сидел вместе с водителем на сиденье - получил телесные повреждения. Также на переднем пассажирском сиденье находилась 33-летняя женщина, которая держала на руках двух девочек, 3 и 5 лет. Старшая девочка скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.
Двое других детей с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.
Взрослые от госпитализации отказались.
Читайте также: В ДТП на трассе Киев-Одесса погиб ребенок
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия. Ведется следствие", - говорится в сообщении полиции Киевской области.
ДТП произошло накануне, около 19-00 в с. Балыко-Щучинка Кагарлицкого района Киевской области. Как сообщили в полиции, 23-летний водитель, управляя автомобилем «LAND ROVER DISCOVERY» с прицепом, проезжая участок полевой дороги с ямами, не выбрал безопасную скорость, потерял управление и перевернул автомобиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 5-летний мальчик, который сидел вместе с водителем на сиденье - получил телесные повреждения. Также на переднем пассажирском сиденье находилась 33-летняя женщина, которая держала на руках двух девочек, 3 и 5 лет. Старшая девочка скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.
Двое других детей с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.
Взрослые от госпитализации отказались.
Читайте также: В ДТП на трассе Киев-Одесса погиб ребенок
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия. Ведется следствие", - говорится в сообщении полиции Киевской области.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
264
0
Также советуем посмотреть
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
Оставьте свой комментарий