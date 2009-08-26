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Раздел: Происшествия  
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Возле Киева в результате ДТП погиб ребенок

Возле Киева в результате ДТП погиб ребенокПогибла пятилетняя девочка, еще двое детей пострадали.

ДТП произошло накануне, около 19-00 в с. Балыко-Щучинка Кагарлицкого района Киевской области. Как сообщили в полиции, 23-летний водитель, управляя автомобилем «LAND ROVER DISCOVERY» с прицепом, проезжая участок полевой дороги с ямами, не выбрал безопасную скорость, потерял управление и перевернул автомобиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 5-летний мальчик, который сидел вместе с водителем на сиденье - получил телесные повреждения. Также на переднем пассажирском сиденье находилась 33-летняя женщина, которая держала на руках двух девочек, 3 и 5 лет. Старшая девочка скончалась на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Двое других детей с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Взрослые от госпитализации отказались.

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"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия. Ведется следствие", - говорится в сообщении полиции Киевской области.
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 Теги: Киев, ДТП, ребенок

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Сегодня, 15:04 » Автор: Алена Шимко
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