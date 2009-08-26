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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пропала 80-летняя женщина

В Киеве пропала 80-летняя женщинаУ бабушки есть проблемы с памятью.

В Киеве 80-летняя бабушка ушла из дома.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

Папушина Галина Павловна, 80 лет. Проживает в Киеве, на пр.Вернадского, 87а. Ушла утром 30 августа и домой так и не вернулась.

Есть проблемы с памятью. Была одета в светлую рубашку с коротким рукавом, темную желетку, светлые штаны спортивного типа и белые кроссовки.

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У неё длинные седые волосы, убраны в хвост. С собой была светлая сумка в ней был паспорт. Еще из особых примет - заикается.
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 Теги: Киев, женщина, пропажа

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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