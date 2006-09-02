В Афганистане разбился военный вертолет с украинцами на борту

Погибли двое членов экипажа и 10 пассажиров.



В результате катастрофы военного вертолета в афганской провинции Балх погибли 12 человек, среди которых были украинцы.



Об этом пишет



По данным Органа гражданской авиации Молдовы, вертолет MI-8 MTV с регистрационным номером ER-MHR принадлежал молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter.



На борту судна, которое рухнуло почти сразу после взлета в городе "Мазар-и-Шариф, находились три члена экипажа - граждане Украины, и 11 пассажиров - граждан Афганистана.



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В результате аварии погибли двое членов экипажа и 10 пассажиров.



По предварительной информации, катастрофа произошла из-за технической неисправности вертолета. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В результате катастрофы военного вертолета в афганской провинции Балх погибли 12 человек, среди которых были украинцы.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com По данным Органа гражданской авиации Молдовы, вертолет MI-8 MTV с регистрационным номером ER-MHR принадлежал молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter.На борту судна, которое рухнуло почти сразу после взлета в городе "Мазар-и-Шариф, находились три члена экипажа - граждане Украины, и 11 пассажиров - граждан Афганистана.В результате аварии погибли двое членов экипажа и 10 пассажиров.По предварительной информации, катастрофа произошла из-за технической неисправности вертолета.



