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Раздел: Происшествия  
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В Афганистане разбился военный вертолет с украинцами на борту

В Афганистане разбился военный вертолет с украинцами на бортуПогибли двое членов экипажа и 10 пассажиров.

В результате катастрофы военного вертолета в афганской провинции Балх погибли 12 человек, среди которых были украинцы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.

По данным Органа гражданской авиации Молдовы, вертолет MI-8 MTV с регистрационным номером ER-MHR принадлежал молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter.

На борту судна, которое рухнуло почти сразу после взлета в городе "Мазар-и-Шариф, находились три члена экипажа - граждане Украины, и 11 пассажиров - граждан Афганистана.

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В результате аварии погибли двое членов экипажа и 10 пассажиров.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за технической неисправности вертолета.
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 Теги: Афганистан, вертолет, украинцы

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Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
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