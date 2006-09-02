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Раздел: Происшествия  
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В Киеве посреди улицы обнаружили тело мужчины

В Киеве посреди улицы обнаружили тело мужчиныЕго личность устанавливают.

Тело мужчины обнаружили утром 3 сентября на Минском массиве в Оболонском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Труп нашли на газоне возле проезжей части на просп. Маршала Рокоссовского.

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Погибший – пожилой мужчина. Документов у него при себе не оказалось.

В Киеве посреди улицы обнаружили тело мужчины
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 Теги: Киев, труп

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Сегодня, 15:01 » Автор: Анна Мартынова
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