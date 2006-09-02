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Раздел: Происшествия  
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В киевском СИЗО погиб арестант

В киевском СИЗО погиб арестантОткрыто уголовное дело.

2 сентября в Киевском следственном изоляторе был найден мертвым арестованный, который находился за решеткой по подозрению в хранении наркотических средств, передает Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

3 сентября была проведена судмедэкспертиза, которая пришла к выводу, что причиной смерти стало повреждение внутренних органов.

Данное происшествие расследуется по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

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Напомним, что в начале августа в Лукьяновском СИЗО сменили руководство в связи с бунтом заключенных "торнадовцев".
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 Теги: Киев, СИЗО

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Сегодня, 12:44 » Автор: Анна Мартынова
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