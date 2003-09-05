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Раздел: Происшествия  
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В Одессе женщину сбил насмерть трамвай

В Одессе женщину сбил насмерть трамвайОбстоятельства трагедии выясняют.

В Одессе произошло трагическое ЧП – под колесами трамвая погибла женщина-пешеход, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Как сообщают источники, трагедия произошла утром 4 сентября в Одессе на перекрестке улиц Люстдорфская и Бреуса. Трамвай № 13 наехал на женщину пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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На месте работала патрульная полиция, скорая помощи и следователь. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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 Теги: Одесса, трамвай

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Сегодня, 06:37 » Автор: Анна Мартынова
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