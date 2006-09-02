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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошла стрельба в троллейбусе

В Киеве произошла стрельба в троллейбусеДвое правоохранителей получили несущественные повреждения.

В Киеве на остановке общественного транспорта "Караваевы дачи" мужчина устроил стрельбу в троллейбусе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.

В среду 5 сентября на остановке общественного транспорта "Караваевы дачи" правоохранители заметили в троллейбусе мужчину, похожего на подозреваемого в совершении мошенничества: месяц назад в Голосеевском районе злоумышленник устроил псевдообменник, через интернет договорился об обмене 190 тысяч долларов США, а когда клиент передал ему деньги - сбежал через запасной выход.

"Правоохранители подошли к мужчине, представились и попросили предъявить документы для проверки. В ответ он резким движением достал оружие, выстрелил в окно, через которое и пытался убежать. Однако оперативники задержали его", - рассказали в полиции.

В результате этого происшествия никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Двое правоохранителей получили несущественные повреждения.

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Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, а также устанавливают причастность злоумышленника к мошенничеству.

В Киеве произошла стрельба в троллейбусе
В Киеве произошла стрельба в троллейбусе
В Киеве произошла стрельба в троллейбусе
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 Теги: Киев, стрельба, троллейбус

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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