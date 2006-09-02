Раздел: Происшествия
В Киеве произошла стрельба в троллейбусе
Двое правоохранителей получили несущественные повреждения.
В Киеве на остановке общественного транспорта "Караваевы дачи" мужчина устроил стрельбу в троллейбусе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
В среду 5 сентября на остановке общественного транспорта "Караваевы дачи" правоохранители заметили в троллейбусе мужчину, похожего на подозреваемого в совершении мошенничества: месяц назад в Голосеевском районе злоумышленник устроил псевдообменник, через интернет договорился об обмене 190 тысяч долларов США, а когда клиент передал ему деньги - сбежал через запасной выход.
"Правоохранители подошли к мужчине, представились и попросили предъявить документы для проверки. В ответ он резким движением достал оружие, выстрелил в окно, через которое и пытался убежать. Однако оперативники задержали его", - рассказали в полиции.
В результате этого происшествия никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Двое правоохранителей получили несущественные повреждения.
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Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, а также устанавливают причастность злоумышленника к мошенничеству.
В Киеве на остановке общественного транспорта "Караваевы дачи" мужчина устроил стрельбу в троллейбусе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
В среду 5 сентября на остановке общественного транспорта "Караваевы дачи" правоохранители заметили в троллейбусе мужчину, похожего на подозреваемого в совершении мошенничества: месяц назад в Голосеевском районе злоумышленник устроил псевдообменник, через интернет договорился об обмене 190 тысяч долларов США, а когда клиент передал ему деньги - сбежал через запасной выход.
"Правоохранители подошли к мужчине, представились и попросили предъявить документы для проверки. В ответ он резким движением достал оружие, выстрелил в окно, через которое и пытался убежать. Однако оперативники задержали его", - рассказали в полиции.
В результате этого происшествия никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Двое правоохранителей получили несущественные повреждения.
Читайте также: В Киеве произошла ночная стрельба: ранен человек
Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, а также устанавливают причастность злоумышленника к мошенничеству.
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