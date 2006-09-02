Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП на Прикарпатье: среди погибших - дети
В Коломые столкнулись легковушка и микроавтобус
В пятницу, 7 сентября, в Коломые Ивано-Франковской области в результате ДТП погибли трое и получили травмы девять человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Авария произошла в 15:36 на улице Объездной. В результате лобового столкновения легкового автомобиля Renault Megane и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли 2 ребенка (в возрасте 5-6 лет) и получили травмы 9 человек. По дороге в лечебное учреждение умер еще один человек.
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Местное издание GALKA.IF.UA сообщает, что Renault ехали четыре человека, трое из них (женщина и два мальчика) погибли. В микроавтобусе было восемь человек. Из них двое получили легкие травмы, еще шесть - травмы средней тяжести.
В пятницу, 7 сентября, в Коломые Ивано-Франковской области в результате ДТП погибли трое и получили травмы девять человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Авария произошла в 15:36 на улице Объездной. В результате лобового столкновения легкового автомобиля Renault Megane и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли 2 ребенка (в возрасте 5-6 лет) и получили травмы 9 человек. По дороге в лечебное учреждение умер еще один человек.
Читайте также: На Прикарпатье произошло смертельное ДТП
Местное издание GALKA.IF.UA сообщает, что Renault ехали четыре человека, трое из них (женщина и два мальчика) погибли. В микроавтобусе было восемь человек. Из них двое получили легкие травмы, еще шесть - травмы средней тяжести.
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