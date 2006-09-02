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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП на Прикарпатье: среди погибших - дети

Смертельное ДТП на Прикарпатье: среди погибших - детиВ Коломые столкнулись легковушка и микроавтобус

В пятницу, 7 сентября, в Коломые Ивано-Франковской области в результате ДТП погибли трое и получили травмы девять человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Авария произошла в 15:36 на улице Объездной. В результате лобового столкновения легкового автомобиля Renault Megane и микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли 2 ребенка (в возрасте 5-6 лет) и получили травмы 9 человек. По дороге в лечебное учреждение умер еще один человек.

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Местное издание GALKA.IF.UA сообщает, что Renault ехали четыре человека, трое из них (женщина и два мальчика) погибли. В микроавтобусе было восемь человек. Из них двое получили легкие травмы, еще шесть - травмы средней тяжести.

Смертельное ДТП на Прикарпатье: среди погибших - дети
Смертельное ДТП на Прикарпатье: среди погибших - дети
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 Теги: Прикарпатье, ДТП

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Сегодня, 19:21 » Автор: Татьяна Ларина
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