В Кировоградской области россиянин организовал выращивание конопли

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В Ивано-Франковской области правоохранителями задержан 30-летний житель Тлумачского района. Задержали его за оригинальное преступление – плантация марихуаны, взращиваемая им, размещалась на крыше складского покинутого помещения. Пресс-служба УМВД Украины Ивано-Франковской области сообщает следующее: «Жителя одного из сел,