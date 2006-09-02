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В Кировоградской области россиянин организовал выращивание конопли

В Кировоградской области россиянин организовал выращивание коноплиРоссиянин выращивал в Украине плантацию конопли

Сотрудники СБУ обнаружили в Кировоградской области плантацию марихуаны, которую выращивал россиянин-нелегал. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Правоохранители установили, что гражданин России, который нелегально проживал в Маловисковском районе Кировоградской области, организовал на территории домовладения тепличное выращивание каннабиса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, теплицу с наркосодержащими растениями площадью триста квадратных метров он устроил системой полива и света. Собранный "урожай" злоумышленник ломал и измельчал на специальном оборудовании. Фасованный "товар" реализовывался через сеть дилеров в другие регионы нашей страны.

Во время обыска по месту жительства фигуранта дела правоохранители обнаружили триста кустов наркосодержащего растения и около двадцати килограммов уже готовой марихуаны. Стоимость выявленного каннабиса по ценам "черного рынка" составляет около 3 млн грн.

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Сейчас решается вопрос о сообщении наркодельцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 и ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности и обстоятельств нелегального пребывания россиянина на территории Украины.
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 Теги: конопля, россиянин

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Сегодня, 22:32 » Автор: Татьяна Ларина
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