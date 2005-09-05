У берегов Крыма спасли моряков с дрейфующего плота

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Сегодня ближе к обеду в Заводском районе Запорожья было совершенно разбойное нападение на бригаду скорой помощи, которое закончилось госпитализацией двух членов экипажа, а также гибелью беременной фельдшера. Бригада скорой помощи №4 в составе двух фельдшеров и врача выехала на вызов по ул. Ярославской, однако там на них