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Раздел: Происшествия  
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У берегов Крыма спасли моряков с дрейфующего плота

У берегов Крыма спасли моряков с дрейфующего плотаЭкипаж буксира был вынужден пересесть на плот из-за ливня, который заливал судно.

В акватории Черного моря запросил помощь малый буксир Шквал, экипаж вынужден был покинуть судно и дрейфовать на плоту в сторону Крыма. Об этом сообщает МЧС России по региону, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В 06:55 8 сентября поступило сообщение о том, что в районе села Героевка городского округа Керчь в двух километрах от берега малый буксир Шквал заливает дождем. Капитан судна просит помощи о снятии экипажа с судна в количестве семи человек. На 07:25 экипаж покинул судно на спасательном плоту в полном составе и дрейфует в сторону мыса Такиль полуострова Крым", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в спасательной операции участовали буксиры Анапа и Меркурий, из аэропорта Симферополя готовы вылететь два спасательных вертолета Ми-8.

Однако в районе поиска неблагоприятные погодные условия: волнение моря 4-5 баллов, порывистый северо-восточный ветер 10-12 м/с, местами до 20, сильный дождь.

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В результате операции всех семерых членов экипажа буксира подняли на борт сухогруза со спасательного плота, пострадавших нет.
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 Теги: Крым, плот, Черное море, спасение

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Сегодня, 12:41 » Автор: Алена Шимко
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