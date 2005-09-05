Раздел: Происшествия
У берегов Крыма спасли моряков с дрейфующего плота
Экипаж буксира был вынужден пересесть на плот из-за ливня, который заливал судно.
В акватории Черного моря запросил помощь малый буксир Шквал, экипаж вынужден был покинуть судно и дрейфовать на плоту в сторону Крыма. Об этом сообщает МЧС России по региону, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В 06:55 8 сентября поступило сообщение о том, что в районе села Героевка городского округа Керчь в двух километрах от берега малый буксир Шквал заливает дождем. Капитан судна просит помощи о снятии экипажа с судна в количестве семи человек. На 07:25 экипаж покинул судно на спасательном плоту в полном составе и дрейфует в сторону мыса Такиль полуострова Крым", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что в спасательной операции участовали буксиры Анапа и Меркурий, из аэропорта Симферополя готовы вылететь два спасательных вертолета Ми-8.
Однако в районе поиска неблагоприятные погодные условия: волнение моря 4-5 баллов, порывистый северо-восточный ветер 10-12 м/с, местами до 20, сильный дождь.
Читайте также: Около берегов Ливии с переполненной лодки спасли 160 людей
В результате операции всех семерых членов экипажа буксира подняли на борт сухогруза со спасательного плота, пострадавших нет.
В акватории Черного моря запросил помощь малый буксир Шквал, экипаж вынужден был покинуть судно и дрейфовать на плоту в сторону Крыма. Об этом сообщает МЧС России по региону, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В 06:55 8 сентября поступило сообщение о том, что в районе села Героевка городского округа Керчь в двух километрах от берега малый буксир Шквал заливает дождем. Капитан судна просит помощи о снятии экипажа с судна в количестве семи человек. На 07:25 экипаж покинул судно на спасательном плоту в полном составе и дрейфует в сторону мыса Такиль полуострова Крым", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что в спасательной операции участовали буксиры Анапа и Меркурий, из аэропорта Симферополя готовы вылететь два спасательных вертолета Ми-8.
Однако в районе поиска неблагоприятные погодные условия: волнение моря 4-5 баллов, порывистый северо-восточный ветер 10-12 м/с, местами до 20, сильный дождь.
Читайте также: Около берегов Ливии с переполненной лодки спасли 160 людей
В результате операции всех семерых членов экипажа буксира подняли на борт сухогруза со спасательного плота, пострадавших нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
85
0
Также советуем посмотреть
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
Оставьте свой комментарий