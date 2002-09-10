Раздел: Происшествия
В Киеве мошенник продавал фальшивые талоны на бензин
Мошенник был ранее судим.
В Киеве был задержан мужчина, продававший фальшивые талоны на бензин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По данным правоохранителей, продажа фальшивых талонов произошла в центре города. 26-летний житель Киевской области познакомился с двумя "коллегами", которые предложили ему талоны на топливо известной АЗС со скидкой. Мужчина забрал талон на 20 литров А-95, а его собеседник получил 400 гривен.
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Уже на АЗС водитель узнал, что купил фальшивый талон и обратился к полицейским. Злоумышленники были задержаны, ими оказались 32-летний киевлянин, судимый ранее за кражи и мошенничество, а также 41-летний уроженец столицы. Открыто уголовное производство.
В Киеве был задержан мужчина, продававший фальшивые талоны на бензин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По данным правоохранителей, продажа фальшивых талонов произошла в центре города. 26-летний житель Киевской области познакомился с двумя "коллегами", которые предложили ему талоны на топливо известной АЗС со скидкой. Мужчина забрал талон на 20 литров А-95, а его собеседник получил 400 гривен.
Читайте также: В Киеве мошенник продал чужую квартиру
Уже на АЗС водитель узнал, что купил фальшивый талон и обратился к полицейским. Злоумышленники были задержаны, ими оказались 32-летний киевлянин, судимый ранее за кражи и мошенничество, а также 41-летний уроженец столицы. Открыто уголовное производство.
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