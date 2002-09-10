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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мошенник продавал фальшивые талоны на бензин

В Киеве мошенник продавал фальшивые талоны на бензинМошенник был ранее судим.

В Киеве был задержан мужчина, продававший фальшивые талоны на бензин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По данным правоохранителей, продажа фальшивых талонов произошла в центре города. 26-летний житель Киевской области познакомился с двумя "коллегами", которые предложили ему талоны на топливо известной АЗС со скидкой. Мужчина забрал талон на 20 литров А-95, а его собеседник получил 400 гривен.

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Уже на АЗС водитель узнал, что купил фальшивый талон и обратился к полицейским. Злоумышленники были задержаны, ими оказались 32-летний киевлянин, судимый ранее за кражи и мошенничество, а также 41-летний уроженец столицы. Открыто уголовное производство.
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 Теги: Киев, мошенник

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Сегодня, 12:40 » Автор: Анна Мартынова
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