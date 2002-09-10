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Раздел: Происшествия  
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На трассе Киев-Чоп пьяный водитель перевернул фуру

На трассе Киев-Чоп пьяный водитель перевернул фуруВ Крови зафиксировали 2,64 промилле алкоголя.

В Ровенской области, на 323 километре трассе Киев-Чоп перевернулась фура, которой управлял пьяный водитель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"В настоящее время ровенские спасатели оказывают помощь по поднятию грузовика, который перекрыл движение автотранспорта К оказанию помощи привлечены 6 единиц спецтехники и 22 спасателя", – сообщают в ГСЧС.

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В крови жителя Черновцов, который управлял грузовиком, было обнаружено 2,64 промилле алкоголя, что в 13 раз больше нормы.

На трассе Киев-Чоп пьяный водитель перевернул фуру
На трассе Киев-Чоп пьяный водитель перевернул фуру
На трассе Киев-Чоп пьяный водитель перевернул фуру
На трассе Киев-Чоп пьяный водитель перевернул фуру
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 Теги: Киев-Чоп, фура

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Сегодня, 17:27 » Автор: Анна Мартынова
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