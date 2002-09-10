Раздел: Происшествия
В Донецке боевики устроили облаву автомобилистам
Боевики записывают данные водителя.
Жители оккупированных Донецка и Макеевки сообщают о большом количестве людей в форме и проверках на дорогах. Такие сообщения очевидцы публикуют в соцсетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
В частности сообщают о том, что документы не просто проверяют, но и записывают данные водителя, пассажиров и автомобильные номера.
Макеевка - проверки на Чайкинском кольце, в районе кафе «Поляна» и «на Пушке».
«Чайкинское кольцо стоят зеленые, в стороне у кафе „поляна“ стоят и гаишники»,
Читайте также: Боевики «ДНР» задержали полтысячи человек
«Те же два зеленых на Пушке, сегодня они переписывали пацана на расчерченный листочек»,
«Переписывают номер машины и данные паспортов водителя и пассажиров, зачем не знаю», - сказано в сообщениях.
Жители оккупированных Донецка и Макеевки сообщают о большом количестве людей в форме и проверках на дорогах. Такие сообщения очевидцы публикуют в соцсетях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
В частности сообщают о том, что документы не просто проверяют, но и записывают данные водителя, пассажиров и автомобильные номера.
Макеевка - проверки на Чайкинском кольце, в районе кафе «Поляна» и «на Пушке».
«Чайкинское кольцо стоят зеленые, в стороне у кафе „поляна“ стоят и гаишники»,
Читайте также: Боевики «ДНР» задержали полтысячи человек
«Те же два зеленых на Пушке, сегодня они переписывали пацана на расчерченный листочек»,
«Переписывают номер машины и данные паспортов водителя и пассажиров, зачем не знаю», - сказано в сообщениях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
198
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки людей, которые словно прибыли из будущего
- Фотоприколы о макияже, которые развеселят многих девушек
- В Украину летит спецпредставитель США Волкер: названа причина
- Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
- Экс-нардепа обвинили в преступлениях против нацбезопасности Украины
- Умора: гламурные «красотки», которых макияж совсем не красит
- Стало известно, когда рассмотрят поправки к Конституции
- Забавные животные, способные подарить улыбку
- Долой плохое настроение: отличные анекдоты на вторник
- В корейском зоопарке поселился «говорящий» слон
- Установлены личности 900 сепаратистов из «самообороны» Крыма
- И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка
- «Нафтогаз» получит 140 млрд гривен
- В Бердянске на воду спустили два бронекатера
- Щодо маніпулятивного використання результатів досліджень на 112 Україна
- Прикол дня: сбежавший жених не помешал француженке сыграть свадьбу
- Сеть насмешила фотка, сделанная в супермаркете Днепра
- В зоне ООС погиб украинский волонтер
- Ми отримаємо Церкву, яка об'єднає православних
- Беларусь потратит 127 тысяч долларов на памятник корове
- Візит Курца, друковані пристрасті та Меркель з Макроном у пошуках
- На Донбассе пострадал украинский военный
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел жилого квартала Майорска
- На Черниговщине разоблачили прокремлевского пропагандиста
- Ситуация в Армянске: на что обратить внимание
- В Генштабе объяснили продление осеннего призыва
- Сеть насмешил маленький снежный барс, напугавший маму
- «Русский мир» пришел: об экологической катастрофе в Армянске
- Курящего марихуану Маска высмеяли забавным граффити
- У рыбаков заглох двигатель лодки, их отнесло в Крым, - ГПСУ
Оставьте свой комментарий