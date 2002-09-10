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Раздел: Происшествия  
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В Донецке боевики устроили облаву автомобилистам

В Донецке боевики устроили облаву автомобилистамБоевики записывают данные водителя.

Жители оккупированных Донецка и Макеевки сообщают о большом количестве людей в форме и проверках на дорогах. Такие сообщения очевидцы публикуют в соцсетях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.

В частности сообщают о том, что документы не просто проверяют, но и записывают данные водителя, пассажиров и автомобильные номера.

Макеевка - проверки на Чайкинском кольце, в районе кафе «Поляна» и «на Пушке».

«Чайкинское кольцо стоят зеленые, в стороне у кафе „поляна“ стоят и гаишники»,

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«Те же два зеленых на Пушке, сегодня они переписывали пацана на расчерченный листочек»,

«Переписывают номер машины и данные паспортов водителя и пассажиров, зачем не знаю», - сказано в сообщениях.
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 Теги: Донецк, боевики, облава

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Вчера, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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