В Донецке боевики устроили облаву автомобилистам

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Сегодня, 19 июня, в самом центре города Донецк произошло своего рода «дорожные разборки, из-за которых в больницу попал водитель автомобиля «ВАЗ2110». Прямо посреди белого дня мужчину догнали парни на мотоциклах. В результате в водителя машины травмирована голова, и он получил ранения от травматического пистолета. Очевидцы