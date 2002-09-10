На Киевщине скончалась девочка, впавшая в кому после отравления в детском лагере

Лагерь продолжает работать.



В среду, 12 сентября, в больнице умерла девочка, которая впала в кому после случаев массового отравления в детском лагере Славутич в Киевской области, передает



Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган.



По его словам, заключения о причине смерти ребенка пока нет, его ожидают в ближайшее время.



Лагерь, где массово отравились дети, продолжает работать.



"Они сейчас наняли несколько адвокатов, засыпают Госпотребслужбу, администрацию, ГСЧС и другие органы запросами. Они даже пытаются обвинить работников контролирующих органов в превышении полномочий", - добавил Горган.



Он отметил, что руководству лагеря не удастся избежать ответственности за нарушения и смерть ребенка.



Напомним, 2 июля в детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич Киевской области отравились 12 детей - воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных. Один ребенок впал в кому. Дети жаловались на расстройство пищеварения, слабость и головную боль.



В связи с массовым отравлением прокуратура Киевской области открыла уголовное производство.



В пищеблока детского лагеря обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.



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17 июля лагерь Славутич, вопреки предписанию Госпродпотребслужбы, возобновил работу - на смену приехало около 200 детей.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В среду, 12 сентября, в больнице умерла девочка, которая впала в кому после случаев массового отравления в детском лагере Славутич в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган.По его словам, заключения о причине смерти ребенка пока нет, его ожидают в ближайшее время.Лагерь, где массово отравились дети, продолжает работать."Они сейчас наняли несколько адвокатов, засыпают Госпотребслужбу, администрацию, ГСЧС и другие органы запросами. Они даже пытаются обвинить работников контролирующих органов в превышении полномочий", - добавил Горган.Он отметил, что руководству лагеря не удастся избежать ответственности за нарушения и смерть ребенка.Напомним, 2 июля в детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич Киевской области отравились 12 детей - воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных. Один ребенок впал в кому. Дети жаловались на расстройство пищеварения, слабость и головную боль.В связи с массовым отравлением прокуратура Киевской области открыла уголовное производство.В пищеблока детского лагеря обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.17 июля лагерь Славутич, вопреки предписанию Госпродпотребслужбы, возобновил работу - на смену приехало около 200 детей.



