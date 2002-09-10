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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине скончалась девочка, впавшая в кому после отравления в детском лагере

На Киевщине скончалась девочка, впавшая в кому после отравления в детском лагере Лагерь продолжает работать.

В среду, 12 сентября, в больнице умерла девочка, которая впала в кому после случаев массового отравления в детском лагере Славутич в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган.

По его словам, заключения о причине смерти ребенка пока нет, его ожидают в ближайшее время.

Лагерь, где массово отравились дети, продолжает работать.

"Они сейчас наняли несколько адвокатов, засыпают Госпотребслужбу, администрацию, ГСЧС и другие органы запросами. Они даже пытаются обвинить работников контролирующих органов в превышении полномочий", - добавил Горган.

Он отметил, что руководству лагеря не удастся избежать ответственности за нарушения и смерть ребенка.

Напомним, 2 июля в детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич Киевской области отравились 12 детей - воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных. Один ребенок впал в кому. Дети жаловались на расстройство пищеварения, слабость и головную боль.

В связи с массовым отравлением прокуратура Киевской области открыла уголовное производство.

В пищеблока детского лагеря обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.

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17 июля лагерь Славутич, вопреки предписанию Госпродпотребслужбы, возобновил работу - на смену приехало около 200 детей.
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 Теги: Киевщина, кома

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Сегодня, 13:28 » Автор: Анна Мартынова
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