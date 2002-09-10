Раздел: Происшествия
В Харькове автомобиль насмерть сбил подростка
Ребенок скончался в больнице.
В Харькове на проспекте Тракторостроителей в Московском районе сбит 15-летний подросток. От полученных травм школьник скончался в больнице, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Пострадавшего с переломами голени и бедра, ушибами головы и грудной клетки госпитализировали медики скорой помощи. Сегодня утром парень скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читайте также: В Киеве накрыли притон, работавший под видом массажного салона
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В Харькове на проспекте Тракторостроителей в Московском районе сбит 15-летний подросток. От полученных травм школьник скончался в больнице, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Пострадавшего с переломами голени и бедра, ушибами головы и грудной клетки госпитализировали медики скорой помощи. Сегодня утром парень скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читайте также: В Киеве накрыли притон, работавший под видом массажного салона
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
409
0
Также советуем посмотреть
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
- Согласован проект строительства моста на линии разграничения, - ОБСЕ
- Медведчук – это «пазл»
- В Австралии чайку застукали за «шоппингом»
- Чому Україні потрібно додатково позичати кошти
- Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
- Жителей США взбудоражил голубой НЛО
- Горе, когда власть – разновидность бизнеса
- За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены
- Прикольные фотки людей, которые словно прибыли из будущего
- Фотоприколы о макияже, которые развеселят многих девушек
- В Украину летит спецпредставитель США Волкер: названа причина
- Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Оставьте свой комментарий