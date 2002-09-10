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В Харькове автомобиль насмерть сбил подростка

В Харькове автомобиль насмерть сбил подросткаРебенок скончался в больнице.

В Харькове на проспекте Тракторостроителей в Московском районе сбит 15-летний подросток. От полученных травм школьник скончался в больнице, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Пострадавшего с переломами голени и бедра, ушибами головы и грудной клетки госпитализировали медики скорой помощи. Сегодня утром парень скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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 Теги: Харьков, подросток

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Сегодня, 16:46 » Автор: Анна Мартынова
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