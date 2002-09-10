Раздел: Происшествия
В Запорожье маршрутка "поламала" мост
Водитель пытался по тротуару объехать транспортную пробку.
В Запорожье на пешеходной части моста Преображенского образовалась сквозная дыра, в которой застряло колесо маршрутного такси.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что, в среду на одном из двух мостов Преображенского, который соединяет Хортицкий район Запорожья с островом Хортица, образовалась дыра площадью более одного квадратного метра, сквозь которую был виден Днепр.
По словам очевидцев,дыра на пешеходной части моста появилась после того, как в этом месте застряло маршрутное такси.
Читайте также: Запорожье: на мосту перевернулась маршрутка с людьми
Сообщается, что водитель пытался по тротуару объехать транспортную пробку, возникшую на проезжей части в результате столкновения двух автомобилей.
В Запорожье на пешеходной части моста Преображенского образовалась сквозная дыра, в которой застряло колесо маршрутного такси.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что, в среду на одном из двух мостов Преображенского, который соединяет Хортицкий район Запорожья с островом Хортица, образовалась дыра площадью более одного квадратного метра, сквозь которую был виден Днепр.
По словам очевидцев,дыра на пешеходной части моста появилась после того, как в этом месте застряло маршрутное такси.
Читайте также: Запорожье: на мосту перевернулась маршрутка с людьми
Сообщается, что водитель пытался по тротуару объехать транспортную пробку, возникшую на проезжей части в результате столкновения двух автомобилей.
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