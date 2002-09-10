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Раздел: Происшествия  
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В Запорожье маршрутка "поламала" мост

В Запорожье маршрутка "поламала" мост Водитель пытался по тротуару объехать транспортную пробку.

В Запорожье на пешеходной части моста Преображенского образовалась сквозная дыра, в которой застряло колесо маршрутного такси.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что, в среду на одном из двух мостов Преображенского, который соединяет Хортицкий район Запорожья с островом Хортица, образовалась дыра площадью более одного квадратного метра, сквозь которую был виден Днепр.

По словам очевидцев,дыра на пешеходной части моста появилась после того, как в этом месте застряло маршрутное такси.

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Сообщается, что водитель пытался по тротуару объехать транспортную пробку, возникшую на проезжей части в результате столкновения двух автомобилей.
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 Теги: Запорожье, мост, маршрутка

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Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
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