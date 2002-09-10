Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный водитель развозил тухлое мясо по детсадам
Реакция водителя удивила.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения развозил протухшее мясо в детские сады. Инцидент случился в Святошинском районе Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Отмечается, что мужчину остановили патрульные за нарушения правил дорожного движения.
Как сказано, по прибытию второго водителя, он открыл кузов и "ощутил трупный запах".
Сам водитель объяснил такой груз фразой "не свои же, какая разница, и такое съедят". На данный момент выясняются все детали происшествия.
Читайте также: В Киеве Renault сбил байкера
Водитель в состоянии алкогольного опьянения развозил протухшее мясо в детские сады. Инцидент случился в Святошинском районе Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Отмечается, что мужчину остановили патрульные за нарушения правил дорожного движения.
Как сказано, по прибытию второго водителя, он открыл кузов и "ощутил трупный запах".
Сам водитель объяснил такой груз фразой "не свои же, какая разница, и такое съедят". На данный момент выясняются все детали происшествия.
Читайте также: В Киеве Renault сбил байкера
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