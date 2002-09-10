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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный водитель развозил тухлое мясо по детсадам

В Киеве пьяный водитель развозил тухлое мясо по детсадамРеакция водителя удивила.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения развозил протухшее мясо в детские сады. Инцидент случился в Святошинском районе Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Отмечается, что мужчину остановили патрульные за нарушения правил дорожного движения.

Как сказано, по прибытию второго водителя, он открыл кузов и "ощутил трупный запах".

Сам водитель объяснил такой груз фразой "не свои же, какая разница, и такое съедят". На данный момент выясняются все детали происшествия.

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В Киеве пьяный водитель развозил тухлое мясо по детсадам
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 Теги: Киев, пьяный

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Сегодня, 10:18 » Автор: Анна Мартынова
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