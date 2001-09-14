Раздел: Происшествия
ДТП в Киеве: пьяный таксист протаранил маршрутку
По словам очевидцев, водитель такси Renault на высокой скорости не справился с управлением
В четверг, 13 сентября, на улице Борщаговской произошла авария с участием машины такси Renault Kangoo и маршрутки. Renault проломил ограждение линии скоростного трамвая и вылетел на колеи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло около 22:00.
По словам очевидцев, водитель такси Renault на высокой скорости не справился с управлением, по касательной врезался в заднюю часть маршрутки и, проломив ограждение линии скоростного трамвая, вылетел на колеи. Мужчина, управлявший такси, был пьян. Тест на драггер показал 2.50 промилле алкоголя в крови. В салоне Renault находился пассажир, который также вел себя неадекватно. Сначала он сообщил, что водитель его друг и что он был уставший за рулем. Но когда ему сообщили, что у водителя 2.50 промилле алкоголя в крови, он сказал, что не знает его и это просто таксист, который его вез.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Застрявшая на путях машина, заблокировала движение трамваев в обе стороны. На месте работали два экипажа патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также аварийная бригада «Киевпасстранса». Кто виновен в ДТП установит следствие.
Читайте также: В Киеве пьяный водитель протаранил маршрутку
Это уже не первый подобный случай на этом участке дороги за последнее время. Около месяца назад пьяный водитель микроавтобуса вылетел на трамвайные пути. По предварительным данным, водитель на большой скорости не справился с управлением, машину занесло и она вылетела с дороги.
В четверг, 13 сентября, на улице Борщаговской произошла авария с участием машины такси Renault Kangoo и маршрутки. Renault проломил ограждение линии скоростного трамвая и вылетел на колеи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло около 22:00.
По словам очевидцев, водитель такси Renault на высокой скорости не справился с управлением, по касательной врезался в заднюю часть маршрутки и, проломив ограждение линии скоростного трамвая, вылетел на колеи. Мужчина, управлявший такси, был пьян. Тест на драггер показал 2.50 промилле алкоголя в крови. В салоне Renault находился пассажир, который также вел себя неадекватно. Сначала он сообщил, что водитель его друг и что он был уставший за рулем. Но когда ему сообщили, что у водителя 2.50 промилле алкоголя в крови, он сказал, что не знает его и это просто таксист, который его вез.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Застрявшая на путях машина, заблокировала движение трамваев в обе стороны. На месте работали два экипажа патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также аварийная бригада «Киевпасстранса». Кто виновен в ДТП установит следствие.
Читайте также: В Киеве пьяный водитель протаранил маршрутку
Это уже не первый подобный случай на этом участке дороги за последнее время. Около месяца назад пьяный водитель микроавтобуса вылетел на трамвайные пути. По предварительным данным, водитель на большой скорости не справился с управлением, машину занесло и она вылетела с дороги.
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