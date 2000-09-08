На Херсонщине женщину избили и привязали к дереву

Жертва также была в состоянии алкогольного опьянения



В Горностаевке Херсонской области неизвестные злоумышленники избили женщину, а затем привязали ее к дереву и бросили. Об этом передает пресс-служба полиции региона, передает



В полицию местные жители сообщили, что на одной из улиц райцентра возле крайнего дома сидит женщина с телесными повреждениями, на ее шее была завязана металлическая проволока. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и "скорая".



31-летняя местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения и сначала отказывалась объяснять, что с ней случилось. Врачи зафиксировали у женщины ушибы, переломов не было. По дороге в больницу она назвала следственно-оперативной группе имя мужчины, который избил ее.



В свою очередь правоохранителям мужчина отрицал свою причастность и сказал, что вечером и ночью был дома. Сотрудники полиции проверили его алиби и оно подтвердилось. Сама потерпевшая, как и раньше, не хотела ничего рассказывать. Полицейские подозревали, что женщину могли изнасиловать, но после тщательного медицинского осмотра это не подтвердилось.



Как сообщил начальник Горностаевского отделения полиции Александр Гайдук, сотрудники полиции установили, что женщина ведет антиобщественный образ жизни. Полицейские установили адрес, где в последний раз находилась женщина. В тот вечер она находилась в доме одного из жителей поселка вместе хозяином и его двумя друзьями.



После употребления спиртного один из них потребовал от гостьи интимной близости, но женщина отказала и мужчина начал ее бить. После чего вытащил на улицу, где продолжил насилие. Затем мужчины женщину вывезли в лесополосу, привязали проволокой к дереву и бросили. Потерпевшей удалось самостоятельно освободиться и дойти до населенного пункта, где ее увидел прохожий. Сейчас женщина находится в больнице. Врачи говорят, что состояние ее здоровья удовлетворительное.



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"По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Трем фигурантам от 22-х до 24-х лет, один из них ранее судим за нанесение телесных повреждений. Двое фигурантов задержаны, местонахождение третьего устанавливается. Назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых возможна переквалификация уголовного производства", - сообщили в полиции. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Горностаевке Херсонской области неизвестные злоумышленники избили женщину, а затем привязали ее к дереву и бросили. Об этом передает пресс-служба полиции региона, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна В полицию местные жители сообщили, что на одной из улиц райцентра возле крайнего дома сидит женщина с телесными повреждениями, на ее шее была завязана металлическая проволока. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и "скорая".31-летняя местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения и сначала отказывалась объяснять, что с ней случилось. Врачи зафиксировали у женщины ушибы, переломов не было. По дороге в больницу она назвала следственно-оперативной группе имя мужчины, который избил ее.В свою очередь правоохранителям мужчина отрицал свою причастность и сказал, что вечером и ночью был дома. Сотрудники полиции проверили его алиби и оно подтвердилось. Сама потерпевшая, как и раньше, не хотела ничего рассказывать. Полицейские подозревали, что женщину могли изнасиловать, но после тщательного медицинского осмотра это не подтвердилось.Как сообщил начальник Горностаевского отделения полиции Александр Гайдук, сотрудники полиции установили, что женщина ведет антиобщественный образ жизни. Полицейские установили адрес, где в последний раз находилась женщина. В тот вечер она находилась в доме одного из жителей поселка вместе хозяином и его двумя друзьями.После употребления спиртного один из них потребовал от гостьи интимной близости, но женщина отказала и мужчина начал ее бить. После чего вытащил на улицу, где продолжил насилие. Затем мужчины женщину вывезли в лесополосу, привязали проволокой к дереву и бросили. Потерпевшей удалось самостоятельно освободиться и дойти до населенного пункта, где ее увидел прохожий. Сейчас женщина находится в больнице. Врачи говорят, что состояние ее здоровья удовлетворительное."По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Трем фигурантам от 22-х до 24-х лет, один из них ранее судим за нанесение телесных повреждений. Двое фигурантов задержаны, местонахождение третьего устанавливается. Назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых возможна переквалификация уголовного производства", - сообщили в полиции.



