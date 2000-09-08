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Раздел: Происшествия  
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Масштабное ДТП в Черновцах: пострадали 5 автомобилей

Масштабное ДТП в Черновцах: пострадали 5 автомобилейПо предварительной информации, жертв и пострадавших в этой аварии нет.

В Черновцах в результате масштабного ДТП в центре города пострадали 5 легковых автомобилей, одиниз которых принадлежит патрульной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Авария произошла сегодня примерно в 18.20 на перекрестке улиц Университетской и Богдана Хмельницкого.

На месте происшествия правоохранители выясняют обстоятельства столкновения. Полиция перекрыла движение транспорта на улице Университетской, в результате чего приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, 2, 4 и 8.

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По предварительной информации, жертв и пострадавших в этой аварии нет.

Масштабное ДТП в Черновцах: пострадали 5 автомобилей
Масштабное ДТП в Черновцах: пострадали 5 автомобилей
Масштабное ДТП в Черновцах: пострадали 5 автомобилей
Масштабное ДТП в Черновцах: пострадали 5 автомобилей
Масштабное ДТП в Черновцах: пострадали 5 автомобилей
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 Теги: Черновцы, ДТП

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Сегодня, 21:09 » Автор: Татьяна Ларина
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