Раздел: Происшествия
Масштабное ДТП в Черновцах: пострадали 5 автомобилей
По предварительной информации, жертв и пострадавших в этой аварии нет.
В Черновцах в результате масштабного ДТП в центре города пострадали 5 легковых автомобилей, одиниз которых принадлежит патрульной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Авария произошла сегодня примерно в 18.20 на перекрестке улиц Университетской и Богдана Хмельницкого.
На месте происшествия правоохранители выясняют обстоятельства столкновения. Полиция перекрыла движение транспорта на улице Университетской, в результате чего приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, 2, 4 и 8.
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По предварительной информации, жертв и пострадавших в этой аварии нет.
В Черновцах в результате масштабного ДТП в центре города пострадали 5 легковых автомобилей, одиниз которых принадлежит патрульной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Авария произошла сегодня примерно в 18.20 на перекрестке улиц Университетской и Богдана Хмельницкого.
На месте происшествия правоохранители выясняют обстоятельства столкновения. Полиция перекрыла движение транспорта на улице Университетской, в результате чего приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, 2, 4 и 8.
Читайте также: Масштабное ДТП в Киеве: пострадали пять автомобилей
По предварительной информации, жертв и пострадавших в этой аварии нет.
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