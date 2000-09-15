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Раздел: Происшествия  
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В Киеве арестовали мужчину, напавшего на судью

В Киеве арестовали мужчину, напавшего на судьюОхранник автостоянки нанес удары Сергею Дячуку металлической палкой по голове и рукам.

Полиция задержала мужчину, который причинил телесные повреждения судье Святошинского районного суда Киева Сергею Дячуку. Нападавшим оказался охранник автостоянки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Об этом сообщает столичная полиция в субботу, 15 сентября.

Прибывшим правоохранителям пострадавший судья рассказал, что заметил, как у автостоянки на улице Симиренко разложили костер. Когда он вышел на улицу, то увидел, что охранник парковки жег мусор.

Судья сделал мужчине замечание, а тот схватил металлическую палку и начал наносить ему удары по рукам и голове. Свидетели конфликта вызвали пострадавшему "скорую", в то время как злоумышленник скрылся, – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его. Им оказался киевлянин, 1964 года рождения. Сейчас он дает объяснения следователям Святошинского управления полиции.

Ранее стало известно, что судья Сергей Дячук подвергся нападению. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сам Дячук связывал нападение с профессиональной деятельностью.

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Отмечалось, что этот судья ведет слушания дела об убийствах людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года. В деле фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых – пятеро экс-сотрудников киевского полка Беркут.
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 Теги: Киев, судья, нападение, арест

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Сегодня, 15:18 » Автор: Алена Шимко
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