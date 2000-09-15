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Раздел: Происшествия  
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В Крыму столкнулись грузовик и легковое авто

В Крыму столкнулись грузовик и легковое автоВ результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

Вечером 14 сентября на трассе «Симферополь – Феодосия» столкнулись грузовик и легковой автомобиль, водитель легковушки погиб.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.

По информации ведомства, сообщение о ДТП поступило на оперативный пульт крымских спасателей в 21:41. Происшествие случилось на 33 километре трассы «Симферополь – Феодосия».

К месту выехали два специалиста учреждения «КРЫМ-СПАС» и сотрудники скорой медицинской помощи.

В сообщении говорится, что спасатели предприняли меры противопожарной безопасности.

МЧС также сообщило еще о двух авариях на крымских дорогах, случившихся 15 сентября. Первая произошла в Симферополе, на перекрестке улиц Крымская, Володарского и Симферопольского шоссе. Там столкнулись автомобили Ford Sierra и «ВАЗ 2112». Спасатели провели работы по деблокации пострадавших водителей.

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Еще одно ДТП произошло на автодороге «Приветное – Кировское». МЧС сообщает, что там случилась авария с одним автомобилем «Москвич». Подробности не сообщаются.
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 Теги: Крым, ДТП, грузовик

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Сегодня, 18:46 » Автор: Едгар Букмирза
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