Раздел: Происшествия
В Крыму столкнулись грузовик и легковое авто
В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.
Вечером 14 сентября на трассе «Симферополь – Феодосия» столкнулись грузовик и легковой автомобиль, водитель легковушки погиб.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.
По информации ведомства, сообщение о ДТП поступило на оперативный пульт крымских спасателей в 21:41. Происшествие случилось на 33 километре трассы «Симферополь – Феодосия».
К месту выехали два специалиста учреждения «КРЫМ-СПАС» и сотрудники скорой медицинской помощи.
В сообщении говорится, что спасатели предприняли меры противопожарной безопасности.
МЧС также сообщило еще о двух авариях на крымских дорогах, случившихся 15 сентября. Первая произошла в Симферополе, на перекрестке улиц Крымская, Володарского и Симферопольского шоссе. Там столкнулись автомобили Ford Sierra и «ВАЗ 2112». Спасатели провели работы по деблокации пострадавших водителей.
Читайте также: Серьезное ДТП при въезде в Киев: столкнулись легковое авто и грузовик
Еще одно ДТП произошло на автодороге «Приветное – Кировское». МЧС сообщает, что там случилась авария с одним автомобилем «Москвич». Подробности не сообщаются.
Вечером 14 сентября на трассе «Симферополь – Феодосия» столкнулись грузовик и легковой автомобиль, водитель легковушки погиб.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.
По информации ведомства, сообщение о ДТП поступило на оперативный пульт крымских спасателей в 21:41. Происшествие случилось на 33 километре трассы «Симферополь – Феодосия».
К месту выехали два специалиста учреждения «КРЫМ-СПАС» и сотрудники скорой медицинской помощи.
В сообщении говорится, что спасатели предприняли меры противопожарной безопасности.
МЧС также сообщило еще о двух авариях на крымских дорогах, случившихся 15 сентября. Первая произошла в Симферополе, на перекрестке улиц Крымская, Володарского и Симферопольского шоссе. Там столкнулись автомобили Ford Sierra и «ВАЗ 2112». Спасатели провели работы по деблокации пострадавших водителей.
Читайте также: Серьезное ДТП при въезде в Киев: столкнулись легковое авто и грузовик
Еще одно ДТП произошло на автодороге «Приветное – Кировское». МЧС сообщает, что там случилась авария с одним автомобилем «Москвич». Подробности не сообщаются.
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