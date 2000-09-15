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В Харькове закрыли станцию метро: названа причина

В Харькове закрыли станцию метро: названа причинаПричины возгорания устанавливаются.

В пресс-службе харьковского метрополитена сообщили, что станция «Им. А.С. Масельского» закрыта для обслуживания пассажиров из-за пожара в ларьке в переходе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Поезда по Холодногорско-Заводской линии следуют без остановки на данной станции.

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Ранее сообщалось, что в Харькове сбили пешехода, который переходил дорогу с велосипедом.
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 Теги: Харьков, причина, метро

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Сегодня, 20:04 » Автор: Едгар Букмирза
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