Раздел: Происшествия
В Киеве задержан мужчина, пытавшийся надругаться над девушкой
Злоумышленник ранее был судим.
В Киеве на Борщаговке (Киево-Святошинский район) прохожие задержали мужчину, который попытался изнасиловать девушку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Как только на пострадавшую напал подозреваемый, она сразу же стала кричать. Девушке удалось привлечь внимание и ей на помощь пришли небезразличные люди. Они взяли в кольцо нападавшего и держали его до приезда полиции. По предварительным данным, нападавшим оказался мужчина, который три раза привлекался к уголовной ответственности. Его задержали правоохранители.
Читайте также: В Кривом Роге в огне пожара погибла семья с ребенком
На данный момент решается вопрос о квалификации преступления.
В Киеве на Борщаговке (Киево-Святошинский район) прохожие задержали мужчину, который попытался изнасиловать девушку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Как только на пострадавшую напал подозреваемый, она сразу же стала кричать. Девушке удалось привлечь внимание и ей на помощь пришли небезразличные люди. Они взяли в кольцо нападавшего и держали его до приезда полиции. По предварительным данным, нападавшим оказался мужчина, который три раза привлекался к уголовной ответственности. Его задержали правоохранители.
Читайте также: В Кривом Роге в огне пожара погибла семья с ребенком
На данный момент решается вопрос о квалификации преступления.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1472
0
Также советуем посмотреть
- Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе
- «НЛО» устроили своеобразное шоу для британцев
- Личное поражение Владимира Путина
- Умора: в России «мать двух детей» подралась за шаурму
- На Азовском море будет создана военно-морская база ВСУ
- Бюджет-2018: будем жить по средствам
- За минувшие сутки на Донбассе уничтожены трое боевиков
- Стало известно, сколько украинцев получили "карту поляка"
- Приколы, на которые способны только отцы
- В Украину запретили въезд британскому политику
- Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
- Художник создает комиксы, способные развеселить каждого
- Забавные фотки из серии «И так пойдет»
- Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
- В СБУ рассказали об активности спецслужб РФ
- Забавные ошибки в объявлениях, способные вызвать истерический смех
- Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечер
- В небе США уфологи разглядели два «НЛО»
- Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
- Сеть в восторге от улыбающегося питбуля
- Ребенок насмешил весь мир слишком честным ответом
- В Сети высмеяли акцию в поддержку «русского мира» в Риге
- Соцсети подняли на смех нового претендента на «должность» Захарченко
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Сети высмеяли безграмотность оккупантов в Крыму
- В британском твиттере высмеяли Петрова и Боширова
- Российский банк угрожает Украине арбитражем
- Медведь на свадебных фото стал хитом Сети
- Роман Насиров опозорился знанием истории
- США готовы усиливать обороноспособность Украины
Оставьте свой комментарий