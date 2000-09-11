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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержан мужчина, пытавшийся надругаться над девушкой

В Киеве задержан мужчина, пытавшийся надругаться над девушкойЗлоумышленник ранее был судим.

В Киеве на Борщаговке (Киево-Святошинский район) прохожие задержали мужчину, который попытался изнасиловать девушку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Как только на пострадавшую напал подозреваемый, она сразу же стала кричать. Девушке удалось привлечь внимание и ей на помощь пришли небезразличные люди. Они взяли в кольцо нападавшего и держали его до приезда полиции. По предварительным данным, нападавшим оказался мужчина, который три раза привлекался к уголовной ответственности. Его задержали правоохранители.

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На данный момент решается вопрос о квалификации преступления.
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 Теги: Киев, изнасилование

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Сегодня, 10:27 » Автор: Анна Мартынова
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