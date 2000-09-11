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Раздел: Происшествия  
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Под Запорожьем мужчина бросил гранату в сожительницу

Под Запорожьем мужчина бросил гранату в сожительницуГраната взорвалась.

Осколочная граната взорвалась в общежитии города Днепрорудное Запорожской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

Подробности ЧП на своей странице в соцсети сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По словам полицейского руководителя, 26-летний мужчина во время ссоры в комнате общежития бросил в свою 20-летнюю сожительницу ручную осколочную гранату. В результате взрыва женщина получила осколочные ранения ног.

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"Мы живем в "лихие времена": если раньше мужчина с женщиной ссорились и дрались, то сегодня бросают в друг друга гранаты. Вчера в городе Днепрорудное Запорожской области в комнате общежития молодой человек, 1992 г.р., во время внезапно возникшей ссоры со своей сожительницей, 1998 г.р., бросил в ее сторону ручную осколочную гранату, которая взорвалась", - сообщил Аброськин в Facebook.

Под Запорожьем мужчина бросил гранату в сожительницу
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 Теги: граната, Запорожская область

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Сегодня, 15:26 » Автор: Анна Мартынова
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