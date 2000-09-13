» » В Ровно произошло смертельное ДТП с участием пешехода
Раздел: Происшествия  
0

В Ровно произошло смертельное ДТП с участием пешехода

В Ровно произошло смертельное ДТП с участием пешеходаЛичность погибшего неизвестна.

Полиция просит всех, кто имеет информацию о трагичной ДТП в селе Буяны Луцкого района или погибшем, обратиться на горячую линию 102 или по телефонам 0332-74-24-23, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

ДТП произошло сегодня ночью, на дороге из Устилуга в Ровно. Пострадавший мужчина переходил дорогу за пределами пешеходного перехода, когда на него совершил наезд 21-летний житель Локачинского района, управлявший «Тойота РАВ - 4».

Читайте также: В Киеве задержали сирийца, убившего человека в Германии

Личность погибшего пока не установлена, известно только, что это мужчина примерно 30 лет, с русыми волосами, был одет в зеленую куртку, черную кофту, синие джинсы, черные кроссовки. По факту ДТП открыто уголовное дело.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ровно, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:41 » Автор: Анна Мартынова
     112
     0

Похожие новости по теме

На Закарпатье легковушка протаранила забор: погиб мужчина На Закарпатье легковушка протаранила забор: погиб мужчина

Полиция сообщила подробности страшного ДТП.

В Харькове посреди улицы умер мужчина В Харькове посреди улицы умер мужчина

Причина смерти пока неизвестна.

Смертельное ДТП на Волыни: столкнулись BMW и MAN Смертельное ДТП на Волыни: столкнулись BMW и MAN

В страшной аварии погибли два человека, еще один получил травмы.

Смертельное ДТП в Ровенской области: грузовик сбил пешехода Смертельное ДТП в Ровенской области: грузовик сбил пешехода

Трагедия произошла ночью, пешеход погиб на месте.

Смертельное ДТП на Киевщине: иномарка задавила пешехода Смертельное ДТП на Киевщине: иномарка задавила пешехода

Мужчина неожиданно выскочил на дорогу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх