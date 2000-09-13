Раздел: Происшествия
В Ровно произошло смертельное ДТП с участием пешехода
Личность погибшего неизвестна.
Полиция просит всех, кто имеет информацию о трагичной ДТП в селе Буяны Луцкого района или погибшем, обратиться на горячую линию 102 или по телефонам 0332-74-24-23, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
ДТП произошло сегодня ночью, на дороге из Устилуга в Ровно. Пострадавший мужчина переходил дорогу за пределами пешеходного перехода, когда на него совершил наезд 21-летний житель Локачинского района, управлявший «Тойота РАВ - 4».
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Личность погибшего пока не установлена, известно только, что это мужчина примерно 30 лет, с русыми волосами, был одет в зеленую куртку, черную кофту, синие джинсы, черные кроссовки. По факту ДТП открыто уголовное дело.
Полиция просит всех, кто имеет информацию о трагичной ДТП в селе Буяны Луцкого района или погибшем, обратиться на горячую линию 102 или по телефонам 0332-74-24-23, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
ДТП произошло сегодня ночью, на дороге из Устилуга в Ровно. Пострадавший мужчина переходил дорогу за пределами пешеходного перехода, когда на него совершил наезд 21-летний житель Локачинского района, управлявший «Тойота РАВ - 4».
Читайте также: В Киеве задержали сирийца, убившего человека в Германии
Личность погибшего пока не установлена, известно только, что это мужчина примерно 30 лет, с русыми волосами, был одет в зеленую куртку, черную кофту, синие джинсы, черные кроссовки. По факту ДТП открыто уголовное дело.
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