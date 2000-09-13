Раздел: Происшествия
На Харьковщине на ходу загорелся пассажирский автобус
Все обстоятельства сейчас устанавливаются.
Пожар произошел в пассажирском автобусе во время движения в Харьковской области. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "УНН".
"Утром 18 сентября во Великобурлукском районе во время движения из гаража до автовокзала загорелся автобус марки IVAN под управлением 53-летнего водителя. По словам мужчины стало известно, что при переезде железнодорожного пути он заметил из-под капота дым. Водитель остановил машину на обочине и самостоятельно пытался потушить огонь. Не справившись, вызвал сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Киевской области на ходу загорелся пассажирский автобус
В результате происшествия пострадавших нет. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность проводки. Информацию о пожаре внесли в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Пожар произошел в пассажирском автобусе во время движения в Харьковской области. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "УНН".
"Утром 18 сентября во Великобурлукском районе во время движения из гаража до автовокзала загорелся автобус марки IVAN под управлением 53-летнего водителя. По словам мужчины стало известно, что при переезде железнодорожного пути он заметил из-под капота дым. Водитель остановил машину на обочине и самостоятельно пытался потушить огонь. Не справившись, вызвал сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Киевской области на ходу загорелся пассажирский автобус
В результате происшествия пострадавших нет. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность проводки. Информацию о пожаре внесли в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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