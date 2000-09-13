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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчину с ребенком сбил автомобиль

В Киеве мужчину с ребенком сбил автомобильРебенок находится в критическом состоянии.

На Голосеевском проспекте в Киеве произошло ДТП. Водитель автомобиля Dacia сбил мужчину с ребенком, переходивших дорогу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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Врачи скорой помощи увезли ребенка в критическом состоянии в реанимацию, он находился в бессознательном состоянии. У мужчины также открытый перелом. Дорогу на месте ДТП перекрыли.

В Киеве мужчину с ребенком сбил автомобиль
В Киеве мужчину с ребенком сбил автомобиль
В Киеве мужчину с ребенком сбил автомобиль
В Киеве мужчину с ребенком сбил автомобиль
В Киеве мужчину с ребенком сбил автомобиль
В Киеве мужчину с ребенком сбил автомобиль

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 Теги: Киев, авто

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Сегодня, 16:55 » Автор: Анна Мартынова
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