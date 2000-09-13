Раздел: Происшествия
В Хмельницком в школе вспыхнул пожар
Причины возгорания еще выясняются.
В Хмельницком утром в здании одной из школ произошел пожар. Огонь вспыхнул в подсобном помещении спортзала на четвертом этаже. Спасателей вызвал школьный охранник.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Прибывшие на место спасатели тушили пламя почти час. Для этого были задействованы 10 спецмашин и 50 бойцов ГСЧС. Огонь уничтожил 35 квадратных метров площади. Из здания школы эвакуировали около 500 учеников и учителей: никто из них не пострадал.
На данный момент причины возгорания еще выясняются, а обучение в школе должны восстановить завтра.
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Напомним, не так давно во Львове в помещении одного из дошкольных учебных заведений произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже. До приезда спасателей работники сада эвакуировали из здания сорок детей.
В Хмельницком утром в здании одной из школ произошел пожар. Огонь вспыхнул в подсобном помещении спортзала на четвертом этаже. Спасателей вызвал школьный охранник.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Прибывшие на место спасатели тушили пламя почти час. Для этого были задействованы 10 спецмашин и 50 бойцов ГСЧС. Огонь уничтожил 35 квадратных метров площади. Из здания школы эвакуировали около 500 учеников и учителей: никто из них не пострадал.
На данный момент причины возгорания еще выясняются, а обучение в школе должны восстановить завтра.
Читайте также: Под Киевом вспыхнул масштабный пожар в загородном ресторане
Напомним, не так давно во Львове в помещении одного из дошкольных учебных заведений произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже. До приезда спасателей работники сада эвакуировали из здания сорок детей.
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