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Раздел: Происшествия  
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В Киеве на одной из станций метро обнаружили тело мужчины

В Киеве на одной из станций метро обнаружили тело мужчиныМедики лишь констатировали смерть.

В четверг, 20 сентября, в Киеве на станции метро «Льва Толстого» обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, это была внезапная смерть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Пожилой мужчина умер в эскалаторном холле станции.

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На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. Умершего охраняют полицейские до прибытия следственно-оперативной группы. Также на месте находятся родственники. Подробности происшествия устанавливаются.

В Киеве на одной из станций метро обнаружили тело мужчины
В Киеве на одной из станций метро обнаружили тело мужчины
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 15:13 » Автор: Анна Мартынова
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