Раздел: Происшествия
В Киеве на одной из станций метро обнаружили тело мужчины
Медики лишь констатировали смерть.
В четверг, 20 сентября, в Киеве на станции метро «Льва Толстого» обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, это была внезапная смерть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Пожилой мужчина умер в эскалаторном холле станции.
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На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. Умершего охраняют полицейские до прибытия следственно-оперативной группы. Также на месте находятся родственники. Подробности происшествия устанавливаются.
В четверг, 20 сентября, в Киеве на станции метро «Льва Толстого» обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, это была внезапная смерть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Пожилой мужчина умер в эскалаторном холле станции.
Читайте также: 4 тысячи гривен "добычи": на Полтавщине пенсионеров пытали раскаленным утюгом
На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. Умершего охраняют полицейские до прибытия следственно-оперативной группы. Также на месте находятся родственники. Подробности происшествия устанавливаются.
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