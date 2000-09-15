В Киеве на одной из станций метро обнаружили тело мужчины

Медики лишь констатировали смерть.



В четверг, 20 сентября, в Киеве на станции метро «Льва Толстого» обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, это была внезапная смерть, передает



Пожилой мужчина умер в эскалаторном холле станции.



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На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. Умершего охраняют полицейские до прибытия следственно-оперативной группы. Также на месте находятся родственники. Подробности происшествия устанавливаются.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В четверг, 20 сентября, в Киеве на станции метро «Льва Толстого» обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, это была внезапная смерть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Пожилой мужчина умер в эскалаторном холле станции.На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть. Умершего охраняют полицейские до прибытия следственно-оперативной группы. Также на месте находятся родственники. Подробности происшествия устанавливаются.



