В Одессе мужчина убил бабушку молотком и покончил с собой

Рецидивист убил родственницу и выпрыгнул с окна.



В Одессе мужчина убил бабушку молотком, а затем выбросился из окна, передает



Всё началось с того, что тело мужчины нашли возле многоэтажного дома - о суициде рассказали свидетели. Правоохранители выехали на место и во время обысков в квартире нашли тело погибшей 73-летней старушки. Предположительно, 27-летний рецидивист убил свою бабушку молотком, а когда осознал, что натворил, решил покончить с жизнью.



На теле мужчины наблюдаются только травмы от падения. Старушка умерла на месте от ранения. Отметим, что ночью перед этим в семье возник конфликт.



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Ведется расследование в рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 115 - касательно смерти женщины и смерти мужчины.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Одессе мужчина убил бабушку молотком, а затем выбросился из окна, передает Хроника.инфо со ссылкой на od.oblast.online Всё началось с того, что тело мужчины нашли возле многоэтажного дома - о суициде рассказали свидетели. Правоохранители выехали на место и во время обысков в квартире нашли тело погибшей 73-летней старушки. Предположительно, 27-летний рецидивист убил свою бабушку молотком, а когда осознал, что натворил, решил покончить с жизнью.На теле мужчины наблюдаются только травмы от падения. Старушка умерла на месте от ранения. Отметим, что ночью перед этим в семье возник конфликт.Ведется расследование в рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 115 - касательно смерти женщины и смерти мужчины.



