» » Возле Киева девушка продавала наркотики в "изделиях №2"
Раздел: Происшествия  
0

Возле Киева девушка продавала наркотики в "изделиях №2"

Возле Киева девушка продавала наркотики в "изделиях №2"Наркодилерша фасовала опий в резиновые изделия.

В городе Белая Церковь 26-летняя девушка занималась распространением наркотиков. Опасные вещества злоумышленница фасовала в презервативы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Сотрудники полиции провели обыск в квартире наркодилерши и задержали ее. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Во время обыска копы изъяли 6 презервативов, которые были заполнены жидкостью темно-коричневого цвета, похожей на ацетилированный опий. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Читайте также: Возле Киева автобус насмерть сбил женщину

Злоумышленницу задержали. На данный момент она находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители решают вопрос об избрании ей меры пресечения. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: презервативы, наркотики, Белая Церковь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:32 » Автор: Алена Шимко
     258
     0

Похожие новости по теме

Возле Киева двое россиян избили мужчину Возле Киева двое россиян избили мужчину

Нападавшим грозит лишение свободы до семи лет.

Возле Киева автобус насмерть сбил женщину Возле Киева автобус насмерть сбил женщину

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Под Киевом задержали банду псевдоколлекторов Под Киевом задержали банду псевдоколлекторов

Жителей Киевской области терроризировала банда мошенников

В Донецкой области изъяли наркотиков на 400 тыс. гривен В Донецкой области изъяли наркотиков на 400 тыс. гривен

По ценам ”черного рынка” стоимость изъятого наркосырья составляет более 400 тыс. грн.

Херсонские милиционеры не только нашли опий, но и подсчитали, сколько он стоит Херсонские милиционеры не только нашли опий, но и подсчитали, сколько он стоит

Злоумышленники устроили настоящий наркопритон на дому.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх