Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина погиб в пожаре
Подробности происшествия выясняются.
В ночь на 23 сентября в Киеве по адресу улица Львовская, 38 произошел пожар. Горел жилой частный дом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию 101 поступил около 23:40.
По прибытию на место случившегося было установлено, что огонь охватил площадь 50 квадратных метров и пожарные незамедлительно начали бороться со стихией. Однако пламя распространялось по крыше дома, который разделен на две части, и охватил 80 квадратных метров.
Жильцы, которые проживали во второй части строения, сообщили патрульным, что по соседству проживает 82-летний мужчина, и на момент пожара он находился дома. Около 00:40 спасателям удалось локализовать пожар, а в 01:03 ликвидировать. В ходе разбора завалов в доме пожарные обнаружили тело мужчины. К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть.
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Как рассказали патрульные, они прибыли на место раньше пожарных и сразу же бросились в помещение, чтобы спасти мужчину. Когда они выбили окно, огонь уже охватил дом и войти во внутрь было невозможно. По словам местных жителей, перед началом пожара напряжение в сети достигало 300 вольт. Предварительная версия возгорания - короткое замыкание. На месте работали три единицы основной и специальной техники, а также дежурили медики, патрульные и работники «Киевгаз». Подробности происшествия выясняются.
В ночь на 23 сентября в Киеве по адресу улица Львовская, 38 произошел пожар. Горел жилой частный дом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию 101 поступил около 23:40.
По прибытию на место случившегося было установлено, что огонь охватил площадь 50 квадратных метров и пожарные незамедлительно начали бороться со стихией. Однако пламя распространялось по крыше дома, который разделен на две части, и охватил 80 квадратных метров.
Жильцы, которые проживали во второй части строения, сообщили патрульным, что по соседству проживает 82-летний мужчина, и на момент пожара он находился дома. Около 00:40 спасателям удалось локализовать пожар, а в 01:03 ликвидировать. В ходе разбора завалов в доме пожарные обнаружили тело мужчины. К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть.
Читайте также: В Киеве пьяный водитель устроил массовое ДТП
Как рассказали патрульные, они прибыли на место раньше пожарных и сразу же бросились в помещение, чтобы спасти мужчину. Когда они выбили окно, огонь уже охватил дом и войти во внутрь было невозможно. По словам местных жителей, перед началом пожара напряжение в сети достигало 300 вольт. Предварительная версия возгорания - короткое замыкание. На месте работали три единицы основной и специальной техники, а также дежурили медики, патрульные и работники «Киевгаз». Подробности происшествия выясняются.
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