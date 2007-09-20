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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина погиб в пожаре

В Киеве мужчина погиб в пожареПодробности происшествия выясняются.

В ночь на 23 сентября в Киеве по адресу улица Львовская, 38 произошел пожар. Горел жилой частный дом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Вызов на линию 101 поступил около 23:40.

По прибытию на место случившегося было установлено, что огонь охватил площадь 50 квадратных метров и пожарные незамедлительно начали бороться со стихией. Однако пламя распространялось по крыше дома, который разделен на две части, и охватил 80 квадратных метров.

Жильцы, которые проживали во второй части строения, сообщили патрульным, что по соседству проживает 82-летний мужчина, и на момент пожара он находился дома. Около 00:40 спасателям удалось локализовать пожар, а в 01:03 ликвидировать. В ходе разбора завалов в доме пожарные обнаружили тело мужчины. К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть.

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Как рассказали патрульные, они прибыли на место раньше пожарных и сразу же бросились в помещение, чтобы спасти мужчину. Когда они выбили окно, огонь уже охватил дом и войти во внутрь было невозможно. По словам местных жителей, перед началом пожара напряжение в сети достигало 300 вольт. Предварительная версия возгорания - короткое замыкание. На месте работали три единицы основной и специальной техники, а также дежурили медики, патрульные и работники «Киевгаз». Подробности происшествия выясняются.

В Киеве мужчина погиб в пожаре
В Киеве мужчина погиб в пожаре
В Киеве мужчина погиб в пожаре
В Киеве мужчина погиб в пожаре
В Киеве мужчина погиб в пожаре
В Киеве мужчина погиб в пожаре
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 10:31 » Автор: Анна Мартынова
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