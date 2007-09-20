» » На Донбассе ранили украинского военного
Раздел: Происшествия  
0

На Донбассе ранили украинского военного

На Донбассе ранили украинского военногоВраг 8 раз применял вооружение.

Боевики на протяжении суток, от 7:00 до 18:00 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, враг 8 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Читайте также: В зоне ООС ранили украинского бойца

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Донбасс, военный

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:56 » Автор: Едгар Букмирза
     114
     0

Похожие новости по теме

Боевики обстреляли населенные пункты на Донбассе Боевики обстреляли населенные пункты на Донбассе

Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем.

В результате обстрела на Донбассе ранен украинский военный В результате обстрела на Донбассе ранен украинский военный

Ситуация на линии соприкосновения остается под контролем Объединенных сил.

Боевики снова били из тяжелого вооружения на Донбассе Боевики снова били из тяжелого вооружения на Донбассе

Ситуация в районе проведения операции контролированная.

На Донбассе ранены двое украинских военных На Донбассе ранены двое украинских военных

Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов.

Боевики снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе Боевики снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Тяжелое вооружение враг не применял.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх