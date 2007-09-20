Раздел: Происшествия
На Донбассе ранили украинского военного
Враг 8 раз применял вооружение.
Боевики на протяжении суток, от 7:00 до 18:00 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.
При этом, как отмечается, враг 8 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Читайте также: В зоне ООС ранили украинского бойца
Российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
Боевики на протяжении суток, от 7:00 до 18:00 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.
При этом, как отмечается, враг 8 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Читайте также: В зоне ООС ранили украинского бойца
Российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
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