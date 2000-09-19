В Киеве пешеход погиб под колесами над подземным переходом

Мужчина перебегал дорогу из шести полос.



На улице Братиславской в Деснянском районе Киева произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный", передает



Авария произошла ночью прямо над подземным переходом. Отмечается, что водитель автомобиля Renault сбил мужчину, который перебегал шесть полос скоростного движения. Сразу же после столкновения, к автомобилю подбежала компания парней, которые начали бить машину. Впоследствии оказалось, что это были товарищи погибшего пешехода, с которыми он перед ДТП вместе отдыхал.



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Правоохранители выяснили, что водитель скорость не превышал, а когда заметил пешехода сразу начал тормозить, но было уже поздно. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На улице Братиславской в Деснянском районе Киева произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Авария произошла ночью прямо над подземным переходом. Отмечается, что водитель автомобиля Renault сбил мужчину, который перебегал шесть полос скоростного движения. Сразу же после столкновения, к автомобилю подбежала компания парней, которые начали бить машину. Впоследствии оказалось, что это были товарищи погибшего пешехода, с которыми он перед ДТП вместе отдыхал.Правоохранители выяснили, что водитель скорость не превышал, а когда заметил пешехода сразу начал тормозить, но было уже поздно.



