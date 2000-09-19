Раздел: Происшествия
На Киевщине автомобиль провалился под асфальт
Еще одно ЧП на дорогах.
Сегодня, 24 сентября, в Сквире автомобиль столкнулся с большими проблемами украинских дорог, передает Хроникаюинфо со ссылкой на Моя Киевщина.
По информации это печальное событие произошло в Сквире около 8:00 утра. Пока не известно, что с водителем, но информация уточняется.
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Пользователи социальных мерех возмущены и шокированы данным событием, но не удивлены, потому что проблема качества дорог всегда возникает чрезвычайно остро в нашей стране.
Сегодня, 24 сентября, в Сквире автомобиль столкнулся с большими проблемами украинских дорог, передает Хроникаюинфо со ссылкой на Моя Киевщина.
По информации это печальное событие произошло в Сквире около 8:00 утра. Пока не известно, что с водителем, но информация уточняется.
Читайте также: В Кременчуге неизвестный разрубил мужчине голову
Пользователи социальных мерех возмущены и шокированы данным событием, но не удивлены, потому что проблема качества дорог всегда возникает чрезвычайно остро в нашей стране.
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