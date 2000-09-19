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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине автомобиль провалился под асфальт

На Киевщине автомобиль провалился под асфальт Еще одно ЧП на дорогах.

Сегодня, 24 сентября, в Сквире автомобиль столкнулся с большими проблемами украинских дорог, передает Хроникаюинфо со ссылкой на Моя Киевщина.

По информации это печальное событие произошло в Сквире около 8:00 утра. Пока не известно, что с водителем, но информация уточняется.

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Пользователи социальных мерех возмущены и шокированы данным событием, но не удивлены, потому что проблема качества дорог всегда возникает чрезвычайно остро в нашей стране.

На Киевщине автомобиль провалился под асфальт
На Киевщине автомобиль провалился под асфальт
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 Теги: Киевщина, авто

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Сегодня, 12:27 » Автор: Анна Мартынова
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