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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом легковушка не разминулась с автобусом

Под Киевом легковушка не разминулась с автобусомОбошлось без пострадавших.

Авария произошла на трассе по направлению в Требухов днем 24 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua

На трассе легковой автомобиль не разминулся с маршрутным автобусом.

Столкновение было настолько сильным, что у автомобиля вырвало часть кузова.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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Что стало причиной аварии - мокрая дорога, превышение скорости или что-либо другое, установит следствие.
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 Теги: Киев, автобус

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Сегодня, 16:59 » Автор: Анна Мартынова
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