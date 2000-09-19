Под Киевом легковушка не разминулась с автобусом

Обошлось без пострадавших.



Авария произошла на трассе по направлению в Требухов днем 24 сентября, передает



На трассе легковой автомобиль не разминулся с маршрутным автобусом.



Столкновение было настолько сильным, что у автомобиля вырвало часть кузова.



По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.



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Что стало причиной аварии - мокрая дорога, превышение скорости или что-либо другое, установит следствие.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Авария произошла на трассе по направлению в Требухов днем 24 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua На трассе легковой автомобиль не разминулся с маршрутным автобусом.Столкновение было настолько сильным, что у автомобиля вырвало часть кузова.По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.Что стало причиной аварии - мокрая дорога, превышение скорости или что-либо другое, установит следствие.



