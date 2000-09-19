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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом пьяный водитель на авто влетел в забор

Под Киевом пьяный водитель на авто влетел в заборДТП произошло в Бортничах.

Вчера вечером в Бортничах машина на скорости влетела в забор, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

По информации группы в соцсети Facebook dtp.kiev.ua, в населенном пункте Бортничи автомобиль серебристого цвета на скорости выскочила на тротуар и влетела в забор из металлопрофиля. От удара забор погнуло и оторвало.

Причиной происшествия стало то, что водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии и не справился с управлением, вследствие чего машину выбросило с дороги.

Автомобиль сильно пострадал, к него полностью разбита передняя часть, крыло с водительской стороны, а из-под машины вытекла жидкость.

К счастью, сам водитель не пострадал, а также пешеходов по близости не было.

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На место ДТП прибыла патрульная полиция, теперь водителю светит штраф за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и компенсация сломанного забора.

Под Киевом пьяный водитель на авто влетел в забор
Под Киевом пьяный водитель на авто влетел в забор
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 Теги: Киевщина, пьяный

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Сегодня, 13:31 » Автор: Анна Мартынова
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