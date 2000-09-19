Раздел: Происшествия
Под Киевом пьяный водитель на авто влетел в забор
ДТП произошло в Бортничах.
Вчера вечером в Бортничах машина на скорости влетела в забор, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
По информации группы в соцсети Facebook dtp.kiev.ua, в населенном пункте Бортничи автомобиль серебристого цвета на скорости выскочила на тротуар и влетела в забор из металлопрофиля. От удара забор погнуло и оторвало.
Причиной происшествия стало то, что водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии и не справился с управлением, вследствие чего машину выбросило с дороги.
Автомобиль сильно пострадал, к него полностью разбита передняя часть, крыло с водительской стороны, а из-под машины вытекла жидкость.
К счастью, сам водитель не пострадал, а также пешеходов по близости не было.
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На место ДТП прибыла патрульная полиция, теперь водителю светит штраф за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и компенсация сломанного забора.
Вчера вечером в Бортничах машина на скорости влетела в забор, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
По информации группы в соцсети Facebook dtp.kiev.ua, в населенном пункте Бортничи автомобиль серебристого цвета на скорости выскочила на тротуар и влетела в забор из металлопрофиля. От удара забор погнуло и оторвало.
Причиной происшествия стало то, что водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии и не справился с управлением, вследствие чего машину выбросило с дороги.
Автомобиль сильно пострадал, к него полностью разбита передняя часть, крыло с водительской стороны, а из-под машины вытекла жидкость.
К счастью, сам водитель не пострадал, а также пешеходов по близости не было.
Читайте также: В Днепре женщина бросала в мужа топором
На место ДТП прибыла патрульная полиция, теперь водителю светит штраф за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и компенсация сломанного забора.
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