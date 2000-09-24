» » На Киевщине подросток под воздействием наркотиков разгромил магазин
Раздел: Происшествия  
0

На Киевщине подросток под воздействием наркотиков разгромил магазин

На Киевщине подросток под воздействием наркотиков разгромил магазинИнцидент произошел в Вишневом.

Неадекватный подросток разбил двери в зоомагазине и приставал к продавщице, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Инцидент произошел в зоомагазине, расположенном по ул. Леси Украинки.

По словам очевидцев, к магазину подошли трое подростков лет 15-16. Один из них вошел внутрь торговой точки, оставив приятелей дожидаться на улице. Школьники начал приставать к продавщице, а когда та стала угрожать вызовом полиции и попросила покинуть магазин, разбил ногой стеклянную дверь. Свидетели происшествия говорят, что парень вел себя неадекватно и явно находился под воздействием наркотиков.

Читайте также: В Киеве каждый десятый счетчик тепла украден, или не работает

С места происшествия подростки сбежали.

На Киевщине подросток под воздействием наркотиков разгромил магазин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, подросток

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:12 » Автор: Анна Мартынова
     452
     0

Похожие новости по теме

В Киеве пьяный иностранец во время погони разбил несколько авто В Киеве пьяный иностранец во время погони разбил несколько авто

Он также протаранил дерево.

В Киеве парень разбил лобовое стекло в припаркованой машине В Киеве парень разбил лобовое стекло в припаркованой машине

Парень был в неадекватном состоянии.

В Киеве водитель такси въехал в магазин В Киеве водитель такси въехал в магазин

Инцидент произошел на улице Сирафимовича.

ЧП в Киеве: автомобилист, уходя от погони, разбил несколько машин ЧП в Киеве: автомобилист, уходя от погони, разбил несколько машин

Инцидент случился в ночь на 7-е января.

В Киеве школьник ограбил магазин цветов В Киеве школьник ограбил магазин цветов

Не исключено, что парень таким образом пытался «добыть» букет для своей девушки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх