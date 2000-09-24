Раздел: Происшествия
На Киевщине подросток под воздействием наркотиков разгромил магазин
Инцидент произошел в Вишневом.
Неадекватный подросток разбил двери в зоомагазине и приставал к продавщице, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Инцидент произошел в зоомагазине, расположенном по ул. Леси Украинки.
По словам очевидцев, к магазину подошли трое подростков лет 15-16. Один из них вошел внутрь торговой точки, оставив приятелей дожидаться на улице. Школьники начал приставать к продавщице, а когда та стала угрожать вызовом полиции и попросила покинуть магазин, разбил ногой стеклянную дверь. Свидетели происшествия говорят, что парень вел себя неадекватно и явно находился под воздействием наркотиков.
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С места происшествия подростки сбежали.
Неадекватный подросток разбил двери в зоомагазине и приставал к продавщице, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Инцидент произошел в зоомагазине, расположенном по ул. Леси Украинки.
По словам очевидцев, к магазину подошли трое подростков лет 15-16. Один из них вошел внутрь торговой точки, оставив приятелей дожидаться на улице. Школьники начал приставать к продавщице, а когда та стала угрожать вызовом полиции и попросила покинуть магазин, разбил ногой стеклянную дверь. Свидетели происшествия говорят, что парень вел себя неадекватно и явно находился под воздействием наркотиков.
Читайте также: В Киеве каждый десятый счетчик тепла украден, или не работает
С места происшествия подростки сбежали.
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