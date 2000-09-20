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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разыскивают 52-летнего мужчину

В Киеве разыскивают 52-летнего мужчинуКиевлян просят помочь с поисками.

В столице без вести пропал 52-летний Константин Владимирович Климов, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Мужчина вышел из дома 17 сентября и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Рост 183-185 см, худощавого телосложения. Был одет в чёрные джинсы, темно-синие кроссовки, светлую курточку, при себе имел темный рюкзак.

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Всем, кто знает его местоположение, просьба сообщить в полицию.
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 15:44 » Автор: Анна Мартынова
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