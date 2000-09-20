Раздел: Происшествия
В Киеве разыскивают 52-летнего мужчину
Киевлян просят помочь с поисками.
В столице без вести пропал 52-летний Константин Владимирович Климов, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Мужчина вышел из дома 17 сентября и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Рост 183-185 см, худощавого телосложения. Был одет в чёрные джинсы, темно-синие кроссовки, светлую курточку, при себе имел темный рюкзак.
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Всем, кто знает его местоположение, просьба сообщить в полицию.
В столице без вести пропал 52-летний Константин Владимирович Климов, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Мужчина вышел из дома 17 сентября и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Рост 183-185 см, худощавого телосложения. Был одет в чёрные джинсы, темно-синие кроссовки, светлую курточку, при себе имел темный рюкзак.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Всем, кто знает его местоположение, просьба сообщить в полицию.
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