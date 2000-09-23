Раздел: Происшествия
Смерть полицейского в Киеве: обнародованы новые подробности
Погиб 23-летний пароохранитель.
Полиция Киева подтвердила гибель в ДТП 27 сентября 23-летнего сотрудника полка особого назначения № 1 рядового Владимира Маргулиса и опубликовала его фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Сообщается, что правоохранитель служил в полке особого назначения № 1 с января 2017 года.
«Руководство и личный состав Главного управления Национальной полиции в Киеве выражает искренние соболезнования родным и близким Влодимира Маргулиса», - говорится в сообщении пресс-службы полиции в Facebook.
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Напомним, трагедия произошла, когда правоохранитель 1995 года рождения ехал в такси на работу. Он погиб на месте, а водителя такси госпитализировали. Также в больницу попала женщина-пассажир, ехавшая в грузовом автомобиле «ЗИЛ», в который на скользкой дороге влетело такси.
Полиция Киева подтвердила гибель в ДТП 27 сентября 23-летнего сотрудника полка особого назначения № 1 рядового Владимира Маргулиса и опубликовала его фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Сообщается, что правоохранитель служил в полке особого назначения № 1 с января 2017 года.
«Руководство и личный состав Главного управления Национальной полиции в Киеве выражает искренние соболезнования родным и близким Влодимира Маргулиса», - говорится в сообщении пресс-службы полиции в Facebook.
Читайте также: На Черниговщине пьяная родила и закопала ребенка
Напомним, трагедия произошла, когда правоохранитель 1995 года рождения ехал в такси на работу. Он погиб на месте, а водителя такси госпитализировали. Также в больницу попала женщина-пассажир, ехавшая в грузовом автомобиле «ЗИЛ», в который на скользкой дороге влетело такси.
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