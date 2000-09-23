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Раздел: Происшествия  
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Смерть полицейского в Киеве: обнародованы новые подробности

Смерть полицейского в Киеве: обнародованы новые подробностиПогиб 23-летний пароохранитель.

Полиция Киева подтвердила гибель в ДТП 27 сентября 23-летнего сотрудника полка особого назначения № 1 рядового Владимира Маргулиса и опубликовала его фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Сообщается, что правоохранитель служил в полке особого назначения № 1 с января 2017 года.

«Руководство и личный состав Главного управления Национальной полиции в Киеве выражает искренние соболезнования родным и близким Влодимира Маргулиса», - говорится в сообщении пресс-службы полиции в Facebook.

Смерть полицейского в Киеве: обнародованы новые подробности


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Напомним, трагедия произошла, когда правоохранитель 1995 года рождения ехал в такси на работу. Он погиб на месте, а водителя такси госпитализировали. Также в больницу попала женщина-пассажир, ехавшая в грузовом автомобиле «ЗИЛ», в который на скользкой дороге влетело такси.
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 Теги: Киев, полицейские

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Сегодня, 18:12 » Автор: Анна Мартынова
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