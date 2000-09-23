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Раздел: Происшествия  
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В Херсоне задержали четверых иностранцев: названа причина

В Херсоне задержали четверых иностранцев: названа причинаИностранцы принялись бежать.

В Херсоне полицейские задержали группу воружённых иностранцев. Двое из них задержаны за незаконное хранение оружия. Других же выдворят из Украины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kherson.net.ua.

На группу мужчин вышли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Было обнаружено, что в одном из домов Суворовского района поселилось четверо мужчин кавказской внешности. Во время проверк этой информации иностранцы принялись бежать, однако их задержали.

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Во время осмотра у двоих нашли 2 пистолета и патроны к ним. Открыто уголовное производство. А двое иммигрантов теперь в принудительном порядке вернутся на родину.
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 Теги: Херсон, задержание, иностранцы

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Сегодня, 23:18 » Автор: Едгар Букмирза
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