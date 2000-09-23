Раздел: Происшествия
В Херсоне задержали четверых иностранцев: названа причина
Иностранцы принялись бежать.
В Херсоне полицейские задержали группу воружённых иностранцев. Двое из них задержаны за незаконное хранение оружия. Других же выдворят из Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kherson.net.ua.
На группу мужчин вышли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Было обнаружено, что в одном из домов Суворовского района поселилось четверо мужчин кавказской внешности. Во время проверк этой информации иностранцы принялись бежать, однако их задержали.
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Во время осмотра у двоих нашли 2 пистолета и патроны к ним. Открыто уголовное производство. А двое иммигрантов теперь в принудительном порядке вернутся на родину.
В Херсоне полицейские задержали группу воружённых иностранцев. Двое из них задержаны за незаконное хранение оружия. Других же выдворят из Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kherson.net.ua.
На группу мужчин вышли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Было обнаружено, что в одном из домов Суворовского района поселилось четверо мужчин кавказской внешности. Во время проверк этой информации иностранцы принялись бежать, однако их задержали.
Читайте также: В США задержали четырех россиян: названа причина
Во время осмотра у двоих нашли 2 пистолета и патроны к ним. Открыто уголовное производство. А двое иммигрантов теперь в принудительном порядке вернутся на родину.
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