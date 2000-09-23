Раздел: Происшествия
На Киевщине микроавтобус вылетел на тротуар
Обошлось без пострадавших.
Сегодня в Броварах в результате ДТП грузовой микроавтобус вылетел на тротуар, к счастью в тот момент пешеходов на нем не было, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Как сообщают очевидцы аварии, грузовой микроавтобус «Mersedes» синего цвета двигался по направлению из Киева, как вдруг был слышен звук удара и транспортное средство выбросило на полосу встречного движения, пролетев через нее микроавтобус, снес забор и очутился на пешеходной зоне, сообщает местное издание «Погляд».
Некоторые свидетели сообщили, что в движении, возможно, водитель транспортного средства зацепил бордюрный камень, вследствие чего авто вышло из-под контроля.
Также, на удивление свидетелей аварии микроавтобус не зацепил другие транспортные средства, которые в тот момент двигались по автодороге, иначе о последствия были бы намного хуже.
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На место ДТП была вызвана патрульная полиция, однако, как указано в статье, ее не было более полутора часов.
Сегодня в Броварах в результате ДТП грузовой микроавтобус вылетел на тротуар, к счастью в тот момент пешеходов на нем не было, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Как сообщают очевидцы аварии, грузовой микроавтобус «Mersedes» синего цвета двигался по направлению из Киева, как вдруг был слышен звук удара и транспортное средство выбросило на полосу встречного движения, пролетев через нее микроавтобус, снес забор и очутился на пешеходной зоне, сообщает местное издание «Погляд».
Некоторые свидетели сообщили, что в движении, возможно, водитель транспортного средства зацепил бордюрный камень, вследствие чего авто вышло из-под контроля.
Также, на удивление свидетелей аварии микроавтобус не зацепил другие транспортные средства, которые в тот момент двигались по автодороге, иначе о последствия были бы намного хуже.
Читайте также: На Одесчине обнаружили тело без головы
На место ДТП была вызвана патрульная полиция, однако, как указано в статье, ее не было более полутора часов.
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