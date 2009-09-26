Раздел: Происшествия
По пути в Борисполь Uber влетел в отбойник: есть пострадавшие
Пассажиры смогли улететь.
Около 09.45 Uber влетел в отбойник по дороге в аэропорт Борисполь. В салоне находились 3 пассажиров, которые должны были лететь на отдых, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Отмечается, что ДТП произошло в 50 метрах от терминала.
– Едем в аэропорт с Киева. Водитель Uber на Hyundai решает “красиво” зайти на поворот с дрифтом. В машине было 3 пассажира, которые не опаздывали!!! Занос автомобиля и остановка в отбойнике со скоростью около 60 км/час. Как итог – у всех ушибы разной степени, рассеченное лицо у пассажира, который сидел спереди, остальные две девушки с заднего сидения – ушибы лица, мягких тканей и ребер, – говорится в сообщении.
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Ушибы оказались не очень серьезными и пассажиры смогли улететь.
Около 09.45 Uber влетел в отбойник по дороге в аэропорт Борисполь. В салоне находились 3 пассажиров, которые должны были лететь на отдых, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Отмечается, что ДТП произошло в 50 метрах от терминала.
– Едем в аэропорт с Киева. Водитель Uber на Hyundai решает “красиво” зайти на поворот с дрифтом. В машине было 3 пассажира, которые не опаздывали!!! Занос автомобиля и остановка в отбойнике со скоростью около 60 км/час. Как итог – у всех ушибы разной степени, рассеченное лицо у пассажира, который сидел спереди, остальные две девушки с заднего сидения – ушибы лица, мягких тканей и ребер, – говорится в сообщении.
Читайте также: Названы самые яркие мероприятия октября в Киеве
Ушибы оказались не очень серьезными и пассажиры смогли улететь.
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