По пути в Борисполь Uber влетел в отбойник: есть пострадавшие

Пассажиры смогли улететь.



Около 09.45 Uber влетел в отбойник по дороге в аэропорт Борисполь. В салоне находились 3 пассажиров, которые должны были лететь на отдых, передает



Отмечается, что ДТП произошло в 50 метрах от терминала.



– Едем в аэропорт с Киева. Водитель Uber на Hyundai решает “красиво” зайти на поворот с дрифтом. В машине было 3 пассажира, которые не опаздывали!!! Занос автомобиля и остановка в отбойнике со скоростью около 60 км/час. Как итог – у всех ушибы разной степени, рассеченное лицо у пассажира, который сидел спереди, остальные две девушки с заднего сидения – ушибы лица, мягких тканей и ребер, – говорится в сообщении.



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Ушибы оказались не очень серьезными и пассажиры смогли улететь. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Около 09.45 Uber влетел в отбойник по дороге в аэропорт Борисполь. В салоне находились 3 пассажиров, которые должны были лететь на отдых, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты Отмечается, что ДТП произошло в 50 метрах от терминала.– Едем в аэропорт с Киева. Водитель Uber на Hyundai решает “красиво” зайти на поворот с дрифтом. В машине было 3 пассажира, которые не опаздывали!!! Занос автомобиля и остановка в отбойнике со скоростью около 60 км/час. Как итог – у всех ушибы разной степени, рассеченное лицо у пассажира, который сидел спереди, остальные две девушки с заднего сидения – ушибы лица, мягких тканей и ребер, – говорится в сообщении.Ушибы оказались не очень серьезными и пассажиры смогли улететь.





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